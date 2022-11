Gotovo je: Kristijano Ronaldo otišao iz Mančester junajteda! Klub objavio zvanično saopštenje, otkriveni detalji raskida

Portugalac je zvanično napustio klub!

Izvor: Profimedia

Kristijano Ronaldo više nije fudbaler Mančester junajteda, objavio je njegov klub! Nekoliko dana poslije skandaloznog intervjua, u kojem je iznio niz optužbi praktično na račun svih na Old Trafordu, potvrđeno je da se neće vratiti u klub poslije Svjetskog prvenstva.

"Kristijano Ronaldo će napustiti Mančester junajted uz obostrani dogovor, koji odmah stupa na snagu. Klub mu zahvaljuje na ogromnom doprinosu u toku dva boravka na Old Trafordu", saopšteno je.

Ronaldo se vratio u Junajted u ljeto 2021, imao individualno veoma dobru sezonu 2021/22 (dao 24 gola), ali je minulog ljeta ipak pao u drugi plan kod menadžera Erika Ten Haga. Nezadovoljstvo je pokazivao na katastrofalan način, odlazio je usred utakmica sa klupe i sa stadiona i sada je bar kraj toj mučnoj epizodi velikog fudbalera i velikog kluba koji očigledno više nisu mogli zajedno.

Ova vijest objavljena je usred Svjetskog prvenstva, gdje Kristijano peti i možda posljednji put pokušava da sa Portugalom osvoji jedini veliki trofej koji mu nedostaje. Sa Mančesterom je definitivno završio i od januara će igrati za neki drugi tim, a trenutno ne postoji ni nagovještaj gdje bi mogao da nastavi karijeru. Bilo je navoda prošlog ljeta da je pregovarao sa nizom klubova, pominjali su se Čelsi, Bajern, ali ništa od toga se nije ostvarilo. "CR7" je naposlijetku ostao na Old Trafordu i bio rezerva, pa je bilo sasvim jasno da ta situacija neće dugo trajati. I trajala je samo do Mundijala, iako je imao ugovor i nakon Svjetskog prvenstva.

"Ne samo da je pokušao da me otjera, bilo je još nekoliko njih u Mančester junajtedu. Osjećao sam da su me izdali i da neki ljudi nisu željeli da me vide u klubu. Ne samo ove, nego i prošle godine... Ten Haga ne poštujem jer on ne poštuje mene. Ako nemaš poštovanja prema meni, nikada ga neću imati ni ja prema tebi", rekao je Ronaldo u intervjuu o kojem se pričalo danima. I kojim se praktično oprostio od kluba - i to svakako ne na način na koji su mnogi očekivali.

Ronaldo će u februaru napuniti 38 godina i sam je rekao da planira da igra na visokom nivou bar do 40. godine. Ove sezone nije igrao ni približno dobro kao nekad, pa je u 16 nastupa za Mančester junajted dao samo tri gola, od čega dva u Ligi Evrope.