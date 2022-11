Kristijano Ronaldo? Evo šta bih uradio s njim! Vejn Runi ovako komentariše Portugalca poslije uvreda

Vejn Runi još jednom je "pecnuo" bivšeg saigrača.

Vejn Runi je odgovorio Kristijanu Ronaldu na ružne riječi i uvrede koje je Portugalac koristio kada je govorio o njemu. Vjerovatno najboljeg engleskog igrača u novijoj istoriji u TV studiju povodom Mundijala u Kataru pitali su kviz-pitanje, što je iskoristio da pošalje poruku svom bivšem saigraču iz Mančester junajteda.

"Vejne, da imaš na raspolaganju Ronalda, Mesija i Kejna, ko bi ti igrao, ko bi bio rezerva, a ko bi bio van tima?"

"Mesi bi igrao, Kejn bi bio na klupi, a Ronaldo bi bio van tima. On ne igra ni za svoj tim, tako da...", nasmijao se čuveni kapiten "crvenih đavola"

Njihov sukob postao je potpuno otvoren kada je Kristijano u nedavnom šok-intervjuu veoma uvredljivo govorio o svom bivšem saigraču sa Old Traforda. "Ne znam zašto me tako oštro kritikuje, vjerovatno zato što je završio svoju karijeru, a ja još igram na visokom nivou. Neću da kažem da izgledam bolje od njega, ali to je tačno", počeo je Portugalac, pa na pitanje voditelja Pirsa Morgana da bi Runi mogao da mrzi i zbog broja pratilaca na Instagramu dodao ružne riječi. "Nije tu samo on, zamisli sve ostale pacove koji će me takođe kritikovati. Ipak, dobro je i dalje biti 'Broj jedan'".

Vejn Runi mu je odgovorio porukom da vjeruje da će Mančester junajted znati šta da uradi sa Ronaldom poslije takvog javnog istupa Portugalca. A nezvanične informacije iz Engleske govore da je klub već pokrenuo proceduru za raskid ugovora sa Kristijanom i povrh toga skida njegov lika sa stadiona i sa bilborda pored "Teatra snova".

"Kristijano je fantastičan igrač, Mesi i on su vjerovatno najbolji ikada. Godine nas stižu sve, Ronaldo se sada bori sa tim. Dao je taj intervju koji je postao globalan. Komentari su čudni, siguran sam da će Mančester junajted reagovati na pravi način kada odgledaju cijeli intervju", izjavio je Runi u odgovoru Portugalcu, koji je u prethodnom periodu razočarao mnoge navijače Junajteda. Vejn ga je zbog toga nazvao "smetnjom za klub", a "CR7" mu to očigledno nikad neće oprostiti.

