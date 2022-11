Piksijeve četiri poruke pred Brazil, a glavna je - ne plašimo se! Kad je čuo kako igra Brazil priznao je: Gotovi smo

Dragan Stojković Piksi je ponovo pogodio žicu i poslije njegovih riječi ne možemo da sačekamo meč!

Čekali smo dugo da se iz Katara javi Dragan Stojković Piksi, a selektor nacionalnog tima Srbije se dan pred prvi duel Svjetskog prvenstva koji "orlovi" igraju sa Brazilom pojavio pred novinarima. Nakon što je Tite na svojoj konferenciji propustio da priča o Srbiji, selektor Stojković je poslao nekoliko poruka.

Neke su nas zabrinule, a neke, kao i uvijek kada je on u pitanju, obodrile i dale nam mnogo samopouzdanja i vjere u srpski tim pred meč sa petostrukim prvakom svijeta!

Evo glavnih poruka srpskog šefa struke pred meč koji cijela Srbija čeka sa ogromnim nestrpljenjem, a nažalost prva poruka koju smo dobili - nije dobra!

JEDAN NEIZVJESTAN, ALI DA LI TO ZNAČI DA OSTALI NISU?

Selektor je počeo sa time da ne želi previše da otkriva, ali je rekao da je Filip Kostić pod znakom pitanja. Ipak, kada je samo njega pomenuo da li to znači da su Vlahović, Mitrović, Veljković, Radonjić i ostali koji su imali problema pred Mundijal potpuno zdravi?

"To su potpune legitimna pitanja za ovakve prilika, ali nijedan trener vam neće reći tim u kom će igrati. Što se tiče sastava Brazila, znamo ko će igrati i to ne mijenja ništa. Niti će promijeniti. Što se tiče našeg tima, dobro smo radili ovih dana i dobro smo se adaptirali na klimu i život u Kataru, stanje je zadovoljavajuće jedino što mogu da kažem da je pod znakom pitanja Kostić... Eto, otkrio sam vam nešto?", rekao je Piksi, pa se dotakao i Mitrovića:

"Radi sa ekipom i ne boli ga ništa, ne osjeća bol. To je dobra vijest. Što se tiče Kostića, veliki je znak pitanja i vuče povredu od utakmice sa Juventusom jer igraju samo po lijevoj strani. Osjeća umor u mišiću. Nemam šta da krijem i hoću da budem iskren."

Ostaje da se vidi, a nadamo se da će se i Kostić oporaviti pred meč sa Srbijom. Ako ne bude spreman, imamo mi izmjene za njega!

OPET JE TO REKAO - SRBIJA SE NIKOGA NE PLAŠI!

Prokomentarisao je na kratko ofanzivnu igru rivala Srbije, istakao da jako poštuje taj tim, ali jednostavno se ne plaši nikoga. Jer, koga Dragan Stojković može da se plaši na fudbalskom terenu?

"Rekli ste da četvorica napadača igraju protvi Srbije? Onda smo gotovi... Ali, hoće li neko igrati u odbrani? Vidite, Brazil je sjajan tim i jedan od najboljih na svijetu i to je zlatna generacija fudbalera. Brazil ima šansu da pobijedi, ali mi se nikoga na svijetu ne plašimo - čak ni Brazila. Izvinite, ali tako je, nikoga se ne plašimo", rekao je Stojković.

KAKO PROTIV BRAZILA? PAMETNO!

Pitali su ga novinari na koji način planira da igra protiv južnoameričke selekcije, a on je odgovorio da Srbija mora da igra - pametno! To ukratko znači da najviši tim na prvenstvu svijeta neće trčati za Brazilcima...

"Moramo da budemo koncentrisani i pokušamo da ih zaustavimo na pametan način. Da igramo zonski, nećemo trčati za njima, to nije moj stil fudbala, biće veoma teško, ali moguće je zaustaviti ih...Biće to lijepa utakmica, ne bih da pričam o Brazilu, znamo kakav je to tim i sačuvaj Bože kakve igrače imaju, ali nećemo se predati tako lako i pokušaćemo da im otežamo ono što planiraju, a to je da nas pobijede", rekao je Stojković.

JEDINO O ČEMU NE MISLI JE FUDBAL!

U svom stilu je sve šokirao, rekao je da ga u pripremi ovog meča najmanje od svega zanima - fudbal!

"Što se tiče same pripreme, ako ćete mi vjerovati - ne razmišljam o fudbalu. Jedino o fudbalu ne razmišljam i koncentrisan sam na stvari koje će doći. Ostavljam fudbal kada sam sam. Sve sam smislio već i upakovano je u ono što nas očekuje... Nisam pod stresom, mnogo se osjećam lijepo i srećno što sam Srbiju doveo do Katara", rekao je selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi.

