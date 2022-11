Čuda su moguća, nek sanjaju to finale! Novak i "orlovi" pričali o trofeju u Kataru, evo kako je Piksi reagovao!

Dragan Stojović Piksi vjeruje u svoj tim i nema ništa protiv - neka naši "orlovi" sanjaju finale!

Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije/Screenshot

Reprezentacija Srbije je odigrala svoj poslednji pripremni meč pred Svetsko prvenstvo i nakon pobede nad Bahreinom sada svi čekaju taj famozni meč sa Brazilom na startu Mundijala 24. novembra. Naš tim predvođen Draganom Stojkovićem Piksijem stigao je u Katar, a selektor je istakao da je velika stvar što je naš tim na najvećem takmičenju.

"Ovo je jedan specijalan momenat za sve. Biti učesnik svega ovoga, biti među 32 ekipe na svijetu zaista je specijalan osjećaj. Osjećamo se lijepo i ne želim da nikako stavam bilo kakvu vrstu pritiska na igrače. Ovo je nešto što su zaslužili i upravo kada budu istrčali na teren 24. protiv Brazila možemo da kažemo "ovo je život"", rekao je on.

Novak Đoković je pomenuo da će stići u Dohu na finale "da bodri svoju reprezentaciju". Čuo je to i Stojković!

"To znači da moramo do finala, da ga ne razočaramo? Dobro, ljudi su naravno svako na svoj način navijački nastrojeni, ja to apsolutno razumijem, ali da ponovim moramo biti maksimalno spremni. Ako je neko bolji od nas, kao sportisti mi ćemo čestitati. Ali da ćemo se lako predati, nećemo sigurno. Idemo iz utakmice u utakmicu. Prvo imamo Brazil, Kamerun, Švajcarsku... Jedna teška grupa, definitivno, ali moramo vjerovati. Da možemo i hoćemo da osvojimo dovoljan broj bodova koji će nas odvesti u dalje takmičenje, tj. u nokaut fazu", nastavio je selektor Srbije.

Prije polaska na Svjetsko prvenstvo, uhvatili su ga novinari kako u Kući fudbala u Staroj Pazovi dugo stoji ispred pehara sa Novog Zelanda. Gledao je u trofej koji su "orlići" Veljka Paunovića donijeli našoj zemlji, a sada je otkrio i šta mu se tada motalo po glavi.

"Razmišljao sam o toj slici koja je impresivna, a istinitia je, nije lažna. To je zaista nešto što se desilo. Ti klinci tada su postali prvaci svijeta. Zamislite da ste najbolji na svijetu. To ljudi mogu da sanjaju, a njima je to pošlo za rukom ili nogom. Kad god sam u sportskom centru neminovno je da se pogled baci ka toj slici. Vidjećemo, čuda su moguća."

Sami "orlići" kojih ima dosta u ovom timu, su sada rekli da ih ne zanima osmina, četvrtina ili polufinale, samo borba za trofej! Selektoru to ne smeta.

"Ja nemam ništa protiv toga naravno, treba biti optimista i ne treba se predavati. Fudbal je vrlo prosta igra i kao i sve igre tu je isti broj igrača pod istim uslovima. Ko je bolji to nek teren pokaže, ali mi smo sposobni da se suočimo sa takvim izazovima kao što su Svjetska prvenstva ili Evropska prvenstva. znači nešto najveće u fudbalu. Ne treba se bojati nikog, ne treba se plašiti nikog, biti dovoljno pametan, pokazati inteligenciju, karakter, timski duh. Mi definitivno znamo da igramo fudbal, to smo pokazali u ovih godinu i po dana. I to znamo baš dobro da ga igramo. Prema tome ni protivnicima neće biti baš tako lako. E, sad šta može jedna utakmica da donese...", završio je Piksi.