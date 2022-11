Piksijev šou koji niste vidjeli u prenosu: Sa tribina krenulo skandiranje, selektor oduševio navijače! (VIDEO)

Dragan Stojković odužio se navijačima na sjajnoj podršci u Bahreinu.

Izvor: Youtube/Fudbalski savez Srbije

Dragan Stojković napravio je šou sa navijačima u posljednjoj utakmici pred početak Svjetskog prvenstva (od 20. novembra do 18. decembra). Reprezentacija Srbije u prijateljskom meču deklasirala je selekciju Bahreina (5:1) i napravila sjajnu uvertiru za ono što slijedi, a selektor je imao i jednu zanimljivu situaciju sa publikom koja je bodrila tim sa tribina.

U jednom momentu meča sa tribina se čulo "Piksi, javi se". Navijači su to skandirali, čuo je to i selektor i napravio je potez koji je oduševio sve na tribinama. Ustao je sa svog mjesta i javio im se. "Čuo sam vas", odgovorio im je Stojković. Na to je publika odgovorila aplauzima i ovacijama i dala dodatnu energiju i selektoru i igračima u toj utakmci. U tom susretu dva gola dao je Dušan Tadić, a po jednom su se u listu strijelaca upisali Dušan Vlahović, Luka Jović i Filip Đuričić.

O tome je pričao i šef struke "orlova" pred put u Katar na početak šampionata. "Utisci su pozitivni. Obično kada se igraju kontrolne utakmice pred veliko takmičenje najbitnije je da se niko ne povrijedi. Odigrali smo jednu lijepu, dobru utakmicu, sa dosta dobrih poteza i sa dosta golova, što podiže samopouzdanje", rekao je Piksi. Podsjetimo, Srbija je u grupi sa selekcijama Brazila, Kameruna i Švajcarske.