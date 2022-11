Srbija ima navijača u dresu Japana - Zbog selektora navija za "orlove": MONDO ga sreo u Kataru, on odmah počeo o Piksiju

Pored navijanja za svoju selekciju, Japanac će u narednim danima pružati podršku i "orlovima" koje prati zbog Piksija!

Na Svjetskom prvenstvu u Kataru još nije vrijeme da gledamo Srbiju koja će tek u četvrtak odigrati prvi meč na turniru, ali su navijači srpske selekcije već na licu mjesta. MONDO je u Dohi naišao na jednog od njih, a zanimljivo je da nije riječ o Srbinu! Momak u dresu Japana, sa zastavom svoje države vezanom oko vrata i maramom u istim bojama.

On će za Srbiju navijati zbog selektora Dragana Stojkovića, koji je svojevremeno bio fudbalska zvijezda u njegovoj zemlji. "Dragan Stojković je bio menadžer ekipe Nagoja Grampus. On je veoma dobar menadžer. Sigurno, sigurno, on je veoma veliko ime u Japanu. Da, navijam za Srbiju zbog njega", rekao je ovaj simpatični navijač Japana našem kolegi Milutinu Vujičiću. Poslušajte njihov razgovor:

Podsjećamo Dragan Stojković je kao fudbaler proveo čak sedam sezona u Japanu, gdje je postao jedna od najvećih fudbalskih legendi. U dresu Nagoje bio je najbolji igrač lige, a kasnije je na klupi istog tima proveo pet godina kao šef stručnog štaba. Između ostalog, kao trener Nagoje uspio je da postane šampion Japana, što je za sada jedina titula njegovog bivšeg kluba.

