Ovako su Saudijci šokirali Argentinu - pojavio se govor iz svlačionice! Selektor podigao ton: "Hoćete fotku sa Mesijem?"

Pogledajte i kako je izgledao govor iz svlačionice Saudijske Arabije sa poluvremena.

Saudijska Arabija napravila je najveće iznenađenje u dosadašnjem dijelu Svjetskog prvenstva. U prvom kolu Mundijala šokirala je Argentinu, jednog od favorita za osvajanje šampionata. I to na kakav način - poslije preokreta. Gubila je na poluvremenu, a onada se sve preokrenulo u drugom dijelu - 2:1 (0:1). Ogromne zasluge za to ima selektor Erv Renar.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak njegovog govora iz svlačionice, sa poluvremena. Imao je šta da zamjeri svojim izabranicima zbog igre u prvom dijelu, prevodilac je sve to objašnjavao igračima i onda je uslijedio preokret.

"Presing ne znači da idete visoko, već da radite druge stvari. Mesi stoji na centru, šta vi radite? Stojite pored, ne pomjerate se. Hoćete da izvadite telefon i da se slikate sa njim? Kad već stojite tu. Vi ste ispred odbrane, a ne napadate ih. Vidite li šta radite? Razmišljate li? Je l' ne osjećate da možemo da se vratimo u meč? Ne osjećate? Onda se opustite. Hajde, momci, dajte sve od sebe", poručio je Renar.

To je dalo rezultat, pošto su u drugih 45 minuta napravili preokret. Izgleda je i zbog toga jedan od njihovih igrača prišao Mesiju u jednom trenutku i imao razgovor sa njim. Što se selektora tiče, on je nekada radio i kao čistač, a sada je postao dio istorije. Vodio je tim do najveće pobjede u istoriji te zemlje. Imaće priliku da napravi iskorak, pošto ekipu čeka okršaj sa Poljskom (14 časova).

