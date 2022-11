Piksi završio obraćanje, ustao, a onda se vratio... Ovo niste vidjeli u prenosu: Moram još nešto da kažem o Nejmaru!

Dragan Stojković je želio da uputi posebnu poruku brazilskom fudbaleru Nejmaru koji se povrijedio na meču protiv Srbije.

Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković održao je polučasovnu konferenciju za medije uoči meča sa Kamerunom, a nakon što je odgovorio na posljednje pitanje kolege iz Brazila - ustao je sa stolice i krenuo napolje, ali se potom vratio za mikrofon. Razlog zbog kog se Piksi vratio, i što se nije vidjelo u televizijskom prenosu, bila je povreda Nejmara koji sigurno neće igrati do kraja grupne faze Svjetskog prvenstva.

Nejmar je povrijedio zglob noge u duelu sa Milenkovićem, jednom od brojnih na stadionu "Lusail", zbog čega je Piksi osjetio potrebu da mu poželi brz oporavak i da se što prije vrati na teren.

"I samo još jedna stvar... Jako mi je žao što se jedan od najboljih igrača svijeta Nejmar povrijedio protiv Srbije, ali to nije bila naša greška. To je bila nesreća da mu je igrač zgazio na stopalo i tužni smo zbog toga. Želimo mu brz oporavak i želimo mu da se što prije vrati na teren", rekao je Piksi novinaru brazilske televizije "Globo" koji je zbog toga bio posebno zahvalan, čak mu i odgovorio na srpskom "hvala puno".

Dok je odlazio sa konferencije za medije na kojoj je Piksi govorio i o stanju povrijeđenih fudbalera Srbije, koji nisu mogli da daju svoj maksimum protiv Brazila, samo je još jednom dobacio: "Daće Bog da se vidimo ponovo."

Takođe, Piksi se osvrnuo na izjavu Tijaga Silve koji je poručio da je Srbija "trebalo bolje da analizira Brazil", pošto su posebno dobro odigrali u odbrani, dok je sav fokus u izjavi bio na napadu: "Imaju naravno Brazilci dobru odbranu, nisam čitao medije i ne znam šta je rekao konretno Tijago Silva. Mislim da je to najbolje, može to da vas poremeti eventualno i nema potrebe za time. Uvijek neko može da kaže neku glupost koja može da utiče na tim. Njemu je lako da igra, kad igra sa rekovalescentom. To je bio Mitrović. Da je bio Mitrović sto odsto spreman, ne vjerujem da bi tako pričao Tijago Silva..."

"Ako je zaista to rekao da smo mogli bolje da ih analiziramo, mislim da smo pogodili tim Brazila i mogu da vam pokažem taj papir koji sam napisao 15. novembra. Nisu mogli da nas iznenade, jedino mi je žao što igrači nisu bili na sto odsto jer bi to totalna drugačija priča bila", zaključio je Piksi.