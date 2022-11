Srbijo, vrijeme je - Njemačka je pala 2010, hoće li i Kamerun?

Nekadašnji reprezentativac Ivan Obradović vjeruje u "orlove".

Srbija igra protiv Kameruna na Svjetskom prvenstvu najvažniji meč do sada. Mora da pobijedi afričku selekciju ako želi da zadrži šanse za prolazak u narednu fazu. Nešto slično dogodilo se na Mundijalu 2010. godine, samo se svi nadaju da će sada konačan ishod da bude drugačiji. Tada je na startu tim Radomira Antića izgubio od Gane u prvom kolu, pa je u drugom ostvario čuvenu pobjedu protiv Njemačke, može li to da ponovi u Kataru?

Cijela nacija se nada da može, pa da onda u duelu sa Švajcarskom u trećem kolu "orlovi" obezbijede prolaz. Jedan od igrača koji je bio u tom timu pre 12 godina je Ivan Obradović, prisjetio se kako je sve to izgledalo. Tada je Antić izvukao "keca iz rukava" i pokazao je igračima neke snimke. "Kada neočekivano izgubite protiv Gane, onda mora da se ide na sve ili ništa, znali smo da postoji neki neslavan rekord, da ih dugo nismo pobijedili. Selektor nam je puštao neke motivacione filmove, nismo htjeli kući da se vratimo na početku. Energija je bila dobra tokom cijelih kvalifikacija, bio je super odnos između mlađih i starijih igrača, preneli smo to na teren, na kraju nije ispalo kako treba", rekao je Obradović za "Arenu sport".

Vidjećemo šta je Dragan Stojković Piksi spremio za ovu generaciju, ali je selektor važan faktor u svemu. Potvrdio je to i Ivan i otkrio da mu je rad sa legendarnim Radomirom mnogo značio. "Da je rekao uradi nešto nemoguće, to bih uradio, toliko sam mu vjerovao, kao i on meni, to je bio moj osjećaj iz ličnog iskustva. Hvala mu puno na tome, pokrenulo mi je karijeru u pravom smeru, to što sam tada naučio, tako je uticao na sve. Verovali smo, sve što je on govorio na kraju se i dešavalo."

Uporedio je potom taj meč sa Ganom sa onim protiv Brazila, oba su bila na startu Mundijala i završena su porazom. "Otišli smo tamo euforični kao i sada, desio se taj poraz od Gane, mogli smo da pobijedimo. Ova reprezetnacija imala je svjetsku silu, Brazil. Očekivao sam da će biti malo čvršći. Dobra stvar je da imaju popravni sada, što je dobra stvar u fudbalu. Nemam neki osjećaj za meč sa Kamerunom. Protiv Brazila sam imao nemir, verovao sam da nas neće dobiti, prognozirao sam remi. Nisam optimista da ćemo lako pobijediti, ali vjerujem da će da se probudi ono najbolje kada je najvažnije. Kao 2010. u drugoj utakmici."

Na kraju je naglasio da vjeruje u "orlove". "Sve to su igrači koji imaju bitnu ulogu u svojim klubovima, dokazali su se kroz kvalifikacije, prošli su kroz uspone i padove u karijerama. Vjerujem da su zaboravili Brazil i da će biti oni pravi", zaključio je Ivan Obradović.