Teorije zavjere o Vlahoviću - nervozan, ne igra... Šta se dešava!

Dušan Vlahović je odigrao svega dvadesetak minuta na Svjetskom prvenstvu i evidentno je da Srbiji fali njegov doprinos, a čim nema rezultata - rađaju se teorije zavjere. A istina je vjerovatno dosadna... /od reportera MONDA Milutina Vujičića iz Katara/

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković podvukao je već dvaput da je usljed povreda i "zamora materijala" bio primoran da protiv Brazila i Kameruna ne izvede tim koji je želio, ili da ne napravi izmjene koje je planirao... Koliko god to bilo surovo i vjerovatno nepravedno prema onima koji su istrčali na teren, ali to je i te kako uticalo da mnogi Piksijevi potezi na Svjetskom prvenstvu naiđu na osudu javnosti i primijetno je da se "klima mijenja".

Bezuslovno povjerenje nestalo je čim su prvi rezultati zatajili, pa su kritike publike najjače od kada je postao selektor Srbije. Sada se svakodnevno analizira "Misterova" odgovornost i preispituju odluke koje je donosio, posebno jer navijači nisu dobili odgovor koji bi ih zadovoljio i objasnio zašto Srbija nije bolje odgovorila Brazilu ili makar izdržala protiv Kameruna.

Kako to obično biva, kad nema rezultata i čim nešto nije kako smo zamislili i ne možemo da objasnimo logički (ili samo ne želimo da prihvatimo tu logiku), rađaju se teorije zavjere i spekulacije na bazi nekih prethodnih iskustava. Dovoljna je jedna iskra da napravi vatru i da se očas posla fokus pomjeri sa fudbala na nefudbalske stvari i tračeve u kojima mnogi uživaju i više nego u dobroj utakmici, tako da se odmah sumnja u neke afere, sukob između igrača, pa onda i narušen odnos igrača i selektora... Zašto? Zbog stereotipa koje nosi etiketa "srpski fudbaler".

"Stvarno nikad bolja atmosfera nije bila između igrača. Mislim da je dobar 'miks' između nas, držimo se zajedno i to je pozitivno. Samo treba da ostanemo takvi i nema nikakvih problema...", rekao je Tadić na konferenciji za medije i tako ponudio "dosadan" odgovor srpskom narodu koji se iz nekih čudnih pobuda možda nadao i intrigama koje će se otkriti, pošto su već svi navikli na "rijaliti" momente u reprezentaciji, kada se takođe pričalo o sjajnoj atmosferi.

Dušan Vlahović je na Svetskom prvenstvu odigrao 24 minuta.

Sve ovo brzo će se zaboraviti ako Srbija pobijedi Švajcarsku i prođe u osminu finala Mundijala i tada će svi, kao po običaju, opet prihvatiti osmijehe kao prave i nikad bolje raspoloženje među igračima koji se drže kao jedan, selektor će se ponovo "pojaviti na klupi", jer kako neki tvrde nije ga bilo protiv Kameruna, a biće lakše povjerovati da ne postoji nikakva afera.

Ruku na srce, razlog nepovjerenja leži i u nedovoljnoj transparentnosti selektora koji je otvoreno priznao da je krio istinu o fizičkom stanju pojedinih igrača kako bi zbunio protivnika. Nažalost, to je više zbunilo naciju i zbog tajminga je više djelovalo kao "alibi priča" kakvih smo se naslušali prethodnih godina:

"Od dolaska u Katar, imali smo jedno sedam-osam igrača koji nisu bili u trenažnom procesu i to nisam mogao javno da govorim jer bi to znao cijeli svijet i za mene je to bilo vrlo zabrinjavajuće. Sad znate zašto nije bilo osmijeha na mom licu", rekao je tada Piksi i ponovo pokušao da "prevari" rivala.

Dragan Stojković Piksi je kritikovan zbog slabije igre Srbije.

Na konferenciji za medije pred Kamerun je vješto izbegavao odgovor na pitanje kako je Dušan Vlahović (svaki put bi pričao o nekom drugom igraču) i time sugerisao da može da počne meč, dok je posebnu zabunu unijela Instagram objava napadača Juventusa koji je podijelio fotografiju sa treninga uz poruku da je spreman.

Iako je možda to čak bio i dogovor kojim bi se zbunili Kamerunci, lakše je bilo povjerovati da Vlahović ne igra zbog eventualnog sukoba sa Stojkovićem, posebno jer se čitavo drugo poluvrijeme zagrijavao slabim intenzitetom - i na kraju nije ušao. Takođe, na treninzima je djelovao nervozno i do sada je jedini od srpskih fudbalera koji je pored novinara prolazio kao pored "turskog groblja", pa zbog takvih okolnosti nije teško "učitati da nešto nije u redu", iako postoji i logično dosadno rješenje - da je Vlahović frustriran zbog povrede.

Dušan Vlahović se zagrevao protiv Kameruna i nije ušao.

Zbog toga ne bi bilo nikakvo iznenađenje, ako hoćemo da posmatramo isključivo sa fudbalske strane, da je Stojković namjerno čuvao Dušana Vlahovića za Švajcarsku, kao što je i Murat Jakin "odmorio" Džerdana Šaćirija za Srbiju. Apsolutno je svima od početka bilo jasno da će direktan dvoboj na "974 stadionu" odlučivati o vicešampionu grupe, a djeluje da je i selektor odavno zamislio da na tom susretu igra sa dvojicom napadača i tako poremeti Švajcarce.

U takvom sistemu Srbija je igrala gostovanju protiv Norveške i odigrala briljantnu utakmicu, pa ako se za "osvetu" Džaki i Šaćiriju odluči za tandem Mitrović-Vlahović, doći će do kompletnog brisanja memorije iz prethodnih sedam dana.

