Piksi sve znao prije 246 dana: Biti skroman, ćutati i vjerovati!

Fudbalska reprezentacija Srbije danas od 20 časova igra sa Švajcarskom prvu "eliminacionu" utakmicu na Svetskom prvenstvu. Imamo "baraž" za osminu finala, sve je na nama - pobijedimo i idemo dalje. Ne pobijedimo - kući. /od reportera MONDA Milutina Vujičića iz Katara/

"Objeručke", poručio je Dušan Tadić na pitanje da li bi prihvatio da mu je neko uoči Svjetskog prvenstva ponudio da u direktnoj utakmici sa Švajcarskom odlučuje o prolasku u nokaut fazu, što dovoljno govori da plan s kojim je Srbija otišla u Katar nije izmakao kontroli, iako bi se to možda moglo reći na osnovu jednog boda iz mečeva sa Brazilom i Kamerunom. Uprkos svemu, Srbija i dalje sve drži u svojim rukama, pa je tako zapravo i u boljoj situaciji nego prije četiri godine u Rusiji kada je samo naizgled bilo povoljnije: imala je tri boda i meč s Brazilom za prolaz. Protiv njih se "ne vadi", ali protiv Švajcarske...

Zbog toga fudbaleri Srbije nisu klonuli duhom, iako su dobili najveće (i zaslužene) kritike od kada je na klupu reprezentacije sjeo Piksi, ali osmijeh koji vidimo svaki put na treninzima - govori da nisu izgubili vjeru, a kamoli atmosferu o kojoj je bilo toliko priče prethodnih dana zbog navodne afere. Na kraju, možda nam je "dobro došao i neprijatelj", koji će pomoći da se tim još dodatno ujedini u trenutku kada se "lomi" turnir - ili ćeš pobijediti ili ideš kući.

Sve ovo podsjeća na utakmice protiv Portugala i Norveške u kojima je Srbija imala samo jedan put pred sobom i uspjela je da na vreme "okrene" mapu, pogleda u kompas i pođe u tačnom pravcu. To je dobar znak jer govori da iskusni vodič zna šta radi, a da oni koji ga prate vjeruju da će Sunce opet izaći u zoru.

Zato će i pred utakmicu sa Švajcarskom (petak, 20.00) na "Stadionu 974" dobro slušati njegove instrukcije i hrabro izaći na teren vjerujući u ideju - bilo to sa jednim, dvojicom ili trojicom napadača. Bez obzira na brojne greške koje smo pravili protiv Brazila ili Kameruna, povjerenje u selektora i dalje postoji i zato je samo potrebno smanjiti broj izgubljenih lopti - i zaigrati fudbal iz kvalifikacija i Lige nacija, znamo da to možemo.

Dobra vijest je da i svi iz tabora reprezentacije Srbije "spuštaju loptu" i ne ulaze u političke provokacije koje se viđaju na svakoj konferenciji za medije - od zastave u svlačionici, preko Džake i Šaćirija do "mišljenja o srpskim navijačima" - i koje ne samo da nisu destabilizovale tim, nego su naše hladne reakcije možda i iznervirale protivnika.

Pred meč sa Švajcarcima fokus je samo na fudbalu i čini se da su tenzije manje nego prije četiri godine, pošto Džaka i Šaćiri neće smjeti da provociraju, a kad je samo teren mjerilo i ne vlada atmosfera haosa - tu Srbija ima prednost.

U analizi meča, nema ko neće zaključiti da je Srbija talentovanija od Švajcarske, s mnogo više ofanzivnog potencijala, čak i gledajući individualno je debelo u prednosti, međutim... Švajcarska ima kompaktan tim koji se odgovorno i pametno brani, možda i previše rezonski napada, a koji iz njihovog ugla ima idealan scenario - dovoljan im je bod za prolaz. Uprkos preoptimističnim najavama iz tabora Švajcarske o ofanzivnom fudbalu, jasno je da će "naci" kao i uvijek kada zagusti igrati na "nulu", a obično u ovakvim situacijama prevagne timski karakter - i to je polje na kom ne smijemo da izgubimo.

"To je to, zato smo ovdje. Mi ovdje ne dolazimo sa činjenicom da ćemo da se kupamo i slikamo i idemo kući. Da imamo onu stvar, ovoliku, to mora - nebitno ko je protivnik. Cilj je da se ode u drugi krug, tu nema dileme. Mundijal te tjera da daš i što misliš da ne možeš. Biti skroman, ćutati i vjerovati u to što se radi", rekao je Piksi uoči žrijeba u Dohi pre 246 dana, ne znajući tada da će Srbija biti u grupi smrti, sa realnim šansama da iz nje izađe.

Ispostaviće se da je još prije osam mjeseci znao šta treba Srbiji za prolaz u nokaut fazu, pošto je do sada samo jedna ekipa "bez one stvari" (Poljska), kako to selektor voli da kaže, uspjela da izađe iz grupe.

Zato pred istorijsku utakmicu Srbije očekujemo da Piksi "skine okove" sa nogu svojih fudbalera, pa da konačno u najjačem sastavu pokažemo da smo s razlogom bili viđeni kao potencijalno iznenađenje turnira. Iz ove kože se ne može, a ne bismo baš ni bili u koži Švajcaraca pred revanš sa Srbijom...

