Mnogo mi je drago što su ispali! Rade Bogdanović: Neka ih nema, baš ne volim tu reprezentaciju!

Stručni konstultant RTS-a otvoreno priznao da je srećan zbog eliminacije reprezentacije Njemačke sa Svetskog prvenstva

Izvor: Youtube/RTS

Bivši srpski fudbalski internacionalac i sadašnji stručni konsultant Radio-televizije Srbije Rade Bogdanović iskreno je priznao da mu je drago zbog toga što je Njemačka ispala sa Svjetskog prvenstva u uvodnoj fazi. U skladu sa svojom ranijom najavom, on je rekao da će postiti sedam dana "na hljebu i vodi" ako "panceri" opet dožive katastrofu na Mundijalu i to će i uraditi, jer nikad nisu bili gori.

"Tako će biti - hljeb, voda i posan grašak. Mnogo mi je drago, baš ne volim njihovu reprezentaciju. Bavili su se dva mjeseca pred Svjetsko prvenstvo ljudskim pravima i organizacijom, samo jer nisu bili u talu kad su šeici uzeli Svjetsko prvenstvo. Čitao sam njemačku štampu i ustanovili su da nemaju kvalitet. Kad njih nema, drago mi je, izdržaću sedam dana", izjavio je Bogdanović.

Nekadašnji centarfor je godinama igrao u Njemačkoj, gdje je sa Verder Bremenom osvojio tamošnji Kup, kao i UEFA Intertoto kup, ali i pored toga likuje zbog eliminacije Tomasa Milera i ekipe iz Katara. Za to vrijeme u Njemačkoj se nižu kritike na račun "pancera", pa je i srpski zet Bastijan Švajnštajger, osvajač Mundijala iz 2014, takođe rekao da je u odbrani samo jedan igrač klasa, a ostali prosjek za Bundesligu.

Kada je u pitanju neuspjeh reprezentacije Srbije i bolan poraz od Švajcarske, Bogdanović je rekao da je sistem igre "orlova" od prvog dana ofanzivan, rizičan, ali je i podsjetio na to da je selektor Dragan Stojković Piksi sa ekipom napravio izuzetan uspjeh samim plasmanom na Mundijal.

"Piksi je ipak došao kad niko normalan ne bi došao, poslije odlaska predsjednika Saveza. On je sve to ujedinio, pošteno govoreći, iako sam ga kritikovao zbog taktike poslije Kameruna. Ujedinio nas je, otišli smo na Svjetsko prvenstvo i to je samo po sebi izuzetan uspjeh", rekao je Bogdanović.