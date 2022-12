Ovo se nikad nije desilo - SELEKTOR KRITIKOVAO RONALDA! Da li će ostati kapiten Portugala? "SAMO JA odlučujem o tome!"

Selektor Portugala Fernando Santoš javno kritikovao potez svoje najveće zvijezde

Izvor: MN PRESS

Kristijano Ronaldo se loše ponaša u dresu Portugala na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Ono što su u Mančester junajtedu gledali od početka sezone, sada uživo prati i poznati selektor Fernando Santoš. I ne usteže se od toga da kritikuje Kristijana.

Na pitanje da li je vidio da je Ronaldo ljutito reagovao na odluku da bude zamijenjen u meču protiv Koreje, kao i da je pritom gestikulirao palcem prema jednom igraču protivnika, portugalski trener je rekao da mu ništa nije promaklo.

"Da li sam vidio te slike? Jesam i nije mi se to svidjelo. Nije uopšte. Zaista mi se nije svidjelo. Ali od tog momenta sve o tom slučaju je riješeno. Te stvari rješavamo iza zatvorenih vrata. To je riješeno. Kraj priče o tome, svi smo fokusirani na sutrašnji meč", rekao je on u najavi utakmice osmine finala protiv Švajcarske u utorak.

Da li će Kristijano ostati kapiten reprezentacije? Selektor to ne može da potvrdi. "Samo ja odlučujem o tome ko će biti kapiten kada dođem na stadion. I dalje ne znam kakva će biti postava. Tako sam uvijek radio i tako ću uvijek raditi. Isto će biti i sutra. Što se tiče te druge teme o kojoj ste me pitali, to je riješeno unutar kuće i tako stoje stvari", dodao je Santoš.

Ronaldo je na Mundijalu u Kataru postao prvi igrač koji je davao bar po gol na čak pet svjetskih prvenstva, a u toku turnira cijeli svijet je saznao koji će biti njegov sljedeći klub.