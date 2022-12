ZBOG OVOGA JE ETO PREBIO NAVIJAČA! Evo šta ga je isprovociralo, jutjuber otkrio sve

Poznato je i šta je dovelo do fizičkog obračuna...

Izvor: YouTube/screenshot/La Opinión

Samjuel Eto (41) nokautirao je navijača posle utakmice Brazila i Južne Koreje. Proslavljeni fudbaler, a sada predsjednik fudbalskog saveza Kameruna napravio je skandal na Svjetskom prvenstvu i šokirao cijelu planetu. Sada je otkriveno i zašto, odnosno poznato je šta se sve dogodilo i šta mu je alžirski jutjuber Saidu Mamouni rekao kada je prišao da ga snimi. Na snimku koji je postao viralan vidi se kako je Eto nasrnuo da se fizički obračuna sa jednim čovjekom i tom prilikom ga je udario.

Poslije svega što se dogodilo Mamouni je i otišao u policiju i prijavio incident nadležnima. Objasnio je i šta se desilo. "U stanici sam da podnesem žalbu protiv Etoa, nasilnički me je udario i još neko sa njim me je tukao i gurnuo nakon čega su mi uništili kameru. Pitao sam ga kako je Bakari Gasama, (afrički sudija na Mundijalu) i žašto mu je dao mito, nakon čeka me je udario i uništio mi kameru i mikrofon. Znam da će biti kažnjen ovdje u Kataru pošto je to pravna država, udario me je u grudi i lice, a povrijeđena mi je i ruka'', rekao je Saidu na svim jutjub kanalu.

Ostaje da se vidi kako će reagovati katarska policija i da li će slavni fudbaler biti sankcionisan. U Kataru su zakoni izuzetno strogi i za tuču bi Eto mogao da dobije čak i kaznu zatvora. Eto je legenda u svom rodnom Kamerunu, za reprezentaciju je postigao najviše golova u istoriji (56) i takođe sakupio je nekoliko velikih priznanja tokom klupske karijere koja ga je odvela u mjesta kao što su Barselona, Inter i Čelzi. Pogledajte kako je to izgledalo: