Žena se porađa, on ostaje na Mundijalu - Hit snimak iz Hrvatske: Smislio ime za sina, ali još neće kući! (VIDEO)

Hrvatski navijač ne želi da se vrati kući, iako mu je žena pred porođajem.

Izvor: Instagram/screenshot/hrvatska_radiotelevizija

Na Svjetskom prvenstvu u Kataru Hrvatska ima priliku da senzacijom protiv Brazila stigne u još jedno mundijalsko polufinale. Na najvećim fudbalskim smotrama već dva puta su bili u toj fazi takmičenja, a uvijek postoji san da bi sada mogao da se napravi korak više i prigrabi trofej namijenjen najboljem timu na planetu. O tome mašta i navijač Antonio Penava, koji je u Dohu krenuo iako mu je žena trudna.

Nakon pobjede nad Japanom on je za HRT ispričao sve o situaciji u kojoj se nalazi. Žena mu je pred porođajem, ali on nije želio da propusti Svjetsko prvenstvo na drugom kraju svijeta, pa je otputovao da gleda reprezentaciju Hrvatske. Iako živi u Bosni i Hercegovini to je njegov nacionalni tim, pa ne čudi što ima velika očekivanja od reprezentacije koja je u četvrtfinalu turnira.

"Moja se vjerovatno porađa. Ona nek rodi, ja ostajem", rekao je Antonio Penava koji je u Katar stigao iz Posušja, gradića u BiH blizu granice sa Hrvatskom. Navijač hrvatske reprezentacije već je odlučio i kako će se zvati nasljednik, a njegovi "saborci" na Svjetskom prvenstvu zapjevali su pred kamerama "Lipo ime Ante, Ante, bog ga živio".

Ipak, ostaje nejasno šta se tu tačno dešava. Antonio Penava je za "24sata" otkrio da neće propustiti porođaj. Pred meč protiv Japanaca govorio je o povratku u Hrvatsku, ali zatim i drugom dijelu avanture jer očekuje reprezentaciju u samoj završnici takmičenja.

"Dobio sam dozvolu da odem u Dohu, ali se moram vratiti na porođaj. Ako sve prođe u redu i ako se Hrvatska plasira u polufinale i finale, vratiću se u Katar. Sina ću nazvati po fudbaleru koji zabije pobjednički gol za prolaz protiv Brazila, ali ne bi bilo zgodno da to bude Modrić s obzirom na to da sam prvog sina nazvao po njemu."