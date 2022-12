RAK obustavio rad My TV: Utakmice Svjetskog prvenstva ubuduće samo na BHRT

Dva TV operatera do sada su prenosila utakmice sa Mundijala u Kataru, a ubuduće će to činiti samo državna televizija BiH.

Utakmice Svjetskog prvenstva u Kataru na TV ekranima širom BiH do sada su prenosila dva TV operatera - BHRT i My TV (Moja TV). Većinu utakmica gledaoci su na malim ekranima gledali na BHRT, dok je ostatak mečeva prenošen preko My TV, dok su u posljednje vrijeme pojedini susreti na BHRT emitovani u odgođenom snimku sa 15 minuta zakašnjenja.