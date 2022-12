Hrvatski selektor pred Brazil analizirao Srbiju - "To ne smije da se desi!": Zlatko Dalić pričao o "orlovima"

Selektor hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić pred četvrtfinale Mundijala u Kataru analizirao meč Srbija - Brazil.

Stigli smo do same završnice Svjetskog prvenstva u Kataru, a reprezentacija Hrvatske ima nadu da može do istorijskog rezultata. Od osvajanja Mundijala dijele ih tri pobjede, a prva prepreka na putu ka peharu je Brazil. Ekipa predvođena Nejmarom u grupnoj fazi savladala je Srbiju, zbog čega je selektor Zlatko Dalić posebno oprezan.