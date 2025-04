Milojević dobio pitanje o Partizanu pred meč sa Novim Pazarom: Kratak odgovor i jedno ime za oprez

Vladan Milojević je pred meč sa Novim Pazarom pričao o Ademu Ljajiću, a dobio je pitanje i o Partizanu.

Crvena zvezda spremna je za četvrtfinale Kupa Srbije i meč sa Novim Pazarom koji se igra u srijedu 2. aprila od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić". Uoči te utakmice trener crveno-bijelih Vladan Milojević odgovarao je na pitanja novinara.

Jedno od prvih pitanja bilo je u vezi sa velikim brojem primljenih golova u prethodna dva meča, po tri primljena pogotka od OFK Beograda u Kupu i Vojvodine u Superligi. "Sigurno da nam je nedostajala malo bolja koncentracija. Uvijek odbrana kreće od napadača, pa smo imali par situacija, gdje smo morali da reagujemo mnogo bolje, prije nego što lopta dođe do zadnje linije, ali u svakom slučaju to treba da popravimo", rekao je Milojević.

Nije se složio sa konstatacijom da to što je Zvezda dala 10 golova na ta dva meča ima veze i sa formacijom, odnosno sa više napadača na terenu. "Nema to veze jedno sa drugim."

S obzirom na to da se Pazarci bore za plej-of u Superligi, jedno od pitanja bilo je i to da li će možda to da poremeti goste pred četvrtfinale. "Ne vjerujem da će nam to olakšati posao. Novi Pazar igra jako dobro u posljednje vrijeme, u kontinuitetu. Pogotovo od dolaska gospodina Gaćinovića - kompaktno, dobro, zna se kako njegovi timovi igraju. Apsolutno zasluženo su u borbi za plej-of."

Kratko i jasno na pitanje o Partizanu

Dobro zna Milojević i od koga mu preti najveća opasnost, da je to Adem Ljajić. "Uvijek je to Ljajić, neko oko koga se sve vrti. Imaju oni dosta dobrih igrača, kompaktni su kao sastav. U svakom slučaju, Adem je igrač na koga treba da se obrati posebna pažnja."

Nije siguran kada će Mirko Ivanić da se vrati na teren. "Vidjećemo. Imamo još par rovitih igrača, vidjećemo kakva je situacija."

Dobio je i pitanje da li tim razmišlja o predstojećem vječitom derbiju sa Partizanom koji se igra na startu plej-ofa. "Ne", kratko i jasno je odgovorio.

Na kraju nije želio dodatno da priča o Aleksandru Kataiju pošto je dobio pitanje o njegovoj fantastičnoj partiji protiv Vojvodine. "Mislim da sam sve rekao poslije meča sa Vojvodinom", zaključio je Milojević.