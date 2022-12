BRAZILSKA LEGENDA ŠOKIRALA SVE IZJAVOM: Pred meč sa Hrvatskom otkrio: Mnogi ovdje ne navijaju za Brazil i mrze Nejmara!

U Brazilu nije tako dobro raspoloženje povodom odličnih igara nacionalnog tima kao što se da pretpostaviti.

Brazil je impresivan na ovom šampionatu svijeta, a pred meč četvrtfinala Mundijala sa Hrvatskom oglasio se i legendarni Kaka. On je kritikovao javnost u svojoj domovini zbog načina na koji se ophodi prema nacionalnom timu.

Gostujući u jednoj emisiji prilično je iznenadio Džona Terija i Gerija Nevila koji su zajedno sa njim bili u studiju kada je govorio o statusu brazilskih fudbalera u domovini. Čak je rekao da mnogi Brazilci ne navijaju za svoj nacionalni tim!

"Čudno je to reći, ali mnogi Brazilci ne navijaju za Brazil. Ako vidite Ronalda kako šeta tu kod vas, to će vam biti 'vau', ali u Brazilu je situacija drugačija. U Brazilu je to samo debeli čovjek koji hoda ulicom", rekao je Kaka.

Istakao je kako ipak Brazilci cijene svog legendrnog napadača, ali da će "Fenomeno" dobiti mnogo više poštovanja van domovine nego kada je u Južnoj Americi.

"Naravno, mnogi Brazilci vole Ronalda, ja volim Ronalda, ali način na koji ga gledaju u Brazilu i izvan njega je drugačiji. Vidim više poštovanja prema njemu izvan zemlje nego u zemlji", istakao je Kaka, pa naglasio da zbog podrške desničarskom bivšem predsjedniku Žairu Bolsonaru mnogi ne vole Nejmara:

"Trenutno mnogi ljudi u Brazilu priča o Nejmaru, ali na negativan način. Da li je to zbog njegovih političkih gledišta? Možda jeste zbog politike, ali mi Brazilci ponekad ne prepoznajemo svoje talente", sa žaljenjem je istakao Kaka.