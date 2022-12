Vidio gol Holandije, objavio zadnje riječi i preminuo! Strašna priča sa stadiona u Kataru

Novinar jednog američkog medija preminuo u toku utakmice četvrtfinala Mundijala, Holandija - Argentina.

Izvor: Twitter/GrantWahl

Smrt američkog sportskog novinara Granta Vala šokirala je cijeli svijet. Imao je samo 48 godina kada je u toku utakmice Holandija - Argentina izgubio svijest i ispostavilo se - izgubio život. On se srušio u sektoru za medije na stadionu "Lusail" u predgrađu Dohe i nije pomogla ni intervencija ljekarske službe na stadionu. Odnesen je na nosilima i u lokalnoj bolnici je konstantovana njegova smrt.

Izvještač američkog Si-Bi-Esa ("CBC") Kris Džons odlično je poznavao novinara za koga nakon smrti kažu da će njegovom smrću i "soker" u Americi postati manje popularan. Džons je rekao da su obojica u Kataru proslavili rođendan, ali da sada jedva čeka da uhvati sljedeći let za Ameriku i da što prije ode kući, jer je pod strašnim utiskom onoga što se dogodilo.

"Prošle noći, Grant je sjedio tačno ispred mene. Dijelio nas je jedan red. Došao je na svoje mjesto pred početak utakmice. Kada je došao, pomislio sam u sebi 'Oh, evo Grant Val' i mahnuo sam mu. Izgledao je umorno i bio je blijed, ali nije htio da propusti tako veliki meč", zauvijek će pamtiti Džons. A tek neće zaboraviti ono što se poslije toga dogodilo!

"Posljednji gol koji je vidio bio je lukav slobodni udarac koji su izveli Holanđani kada su izjednačili rezultat na 2:2 u 101. minutu. Bio je to najkasniji izjednačujući gol u istoriji svjetskih prvenstava. Grant je u tom trenutku 'tvitnuo' da je oduševljen tom igrom. Napisao je 'Nevjerovatno osmišljen slobodan udarac Holanđana'. Nekoliko minuta kasnije, boja njegovog lica se promijenila i pao je sa stolice. Nastao je potpuni haos", napisao je Amerikanac.

Just an incredible designed set-piece goal by the Netherlands. — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl)December 9, 2022

Grant je podsjetio i na to da je Val došao u Katar motivisan da se bori za LGBT prava, jer je njegov brat Erik gej. Katarski organi reda su ga priveli kada je došao na utakmicu u crnoj majici sa etiketom fudbalske lopte okruženom bojama duge. Takođe, često je branio radnike migrante u Kataru koji su stradali u toj zemlji. "I ne mogu da prestanem da razmišljam kako je na užasan način i on jedan od njih koji će biti poslati kući, njegovoj supruzi, dok život u Dohi i turnir budu nastavljeni kao i do sada", napisao je Amerikanac.

On je rekao i da je Grantovo zdravlje bilo narušeno u posljednje vrijeme. "Vukao se u posljednje vrijeme i nije to neuobičajeno, poslije tri nedjelje rada do kasno, neredovne ishrane i stresa zbog probijanja rokova, svi smo 'utihnuli'. Ali on je trpio mnogo više od ostalih. Gadno je kašljao i napisao je da je išao kod ljekara, koji je mislio da on ima bronhitis. U petak je uzeo ljekove i došao posljednji put na stadion"