Stvarno ste mislili da pobijedite bez Ronalda? Luis Figo ostao u šoku: Evo koga krivi za neuspjeh!

Portugalska legenda kritikovala odluku selektora da Kristijano Ronaldo bude rezerva na najvažnijim utakmicama Mundijala.

Izvor: MN PRESS

Portugal je bolno eliminisan sa Svjetskog prvenstva, šokantnim porazom u četvrtfinalu protiv Maroka. Selektor evropskog favorita Fernando Santoš ponovo je ostavio na klupi svoju najveću zvijezdu i kapitena, Kristijana Ronalda, ali to ovog puta nije pomoglo kao u osmini finala protiv Švajcarske (6:1). "CR7" odgledao je prvi dio meča sa klupe, rezultat je na poluvremenu bio 0:1, a onda je ušao odmah poslije pauze, ali nije uspio da promijeni stvari.

To što je Ronaldo opet izbačen iz startne postave nije se svidjelo jednom od najboljih portugalskih i evropskih fudbalera u istoriji - njegovom zemljaku Luisu Figu. Njih dvojica bili su saigrači na Evropskom prvenstvu 2004, kada su igrali u finalu protiv Grčke i dvije godine kasnije, kada su nastupili u polufinalu Svjetskog prvenstva 2006. protiv Zidanove Francuske i izgubili "Zizuovim" golom. Ispostavilo se da je to bio i najbolji rezultat u karijeri Kristijana Ronalda na Mundijalima.

"Ne možete da osvojite Svjetsko prvenstvo u fudbalu sa Ronaldom na klupi", rekao je Figo u subotu, poslije eliminacije Portugala. "U redu je što ste pobijedili Švajcarsku. Sjajan rezultat! Ali da li to možete da uradite u svakoj utakmici? Ne. To što je Ronaldo ostao na klupi bila je greška. Za ovaj poraz su krivi stručni štab i selektor", rekao je legendarni as Barselone, Real Madrida i Intera, a prenijeli izvještači sa Svjetskog prvenstva.

Podsjetimo, Kristijano Ronaldo je uplakan otišao sa terena poslije poraza, a na putu ka svlačionici na njega je naletio navijač, koji je odmah bio izbačen. Na taj način, "CR7" je vjerovatno završio svoju karijeru u reprezentaciji, sa kojom je postao prvak Evrope 2016, ali nije uspio da osvoji i jedini veliki trofej na koji nije stavio ruku.