Slavio s majkom pobjedu, a žena poludjela! Supruga fudbalera očitala lekciju pred stadionom: Ja, pa ona! (VIDEO)

Zanimljiv snimak Ašraha Hakimija i njegove ljepše polovine pojavio se nakon pobjede nad Portugalom, da li ste znali ko je ona?

Ašraf Hakimi je nesumnjivo jedna od istaknutih zvijezda Svjetskog prvenstva, a njegov Maroko postao je najveće iznenađenje. Sjajni desni bek odlično igra u ekipi Valida Regraguija na prvenstvu, a sa tribina na svakoj utakmici bodri ga njegova supruga, Hiba Abuk, koja je nekima možda nepoznata.

Par se upoznao 2018. godine dok je Hakimi bio u Borusiji Dortmund. Abuk (36) je glumica tunišanskog i libijskog porijekla koja je, kao i Hakimi, rođena u Madridu. Ova ljepotica i prije nego što se upoznala sa Hakimijem izgradila uspješnu karijeru na filmu, glumila je u raznim TV serijama u Španiji, a kamere su je snimile na tribinama tokom Svjetskog prvenstva kada je djelovalo da je pomalo i ljubomorna.

Zanimljiv snimak ovog para pojavio se nakon pobjede Maroka u četvrtfinalu nad Portugalom. Marokanci su pobjede do sada slavili uglavnom sa svojim porodicama, a u prvom planu bile su majke. Veliko poštovanje odavali su poljupcima u čelo, kao i cijeli tim i Hakimi bi nakon svake utakmice prišao majci i zahvalio se ovim gestom. Sada se pojavio snimak na kojem se može vidjeti kako mu njegova žena Hiba Abouk drži lekciju, ona je ljutito Hakimiju objašnjavala da bi trebao prvo doći do nje, a ne svaki put otići do majke. Dama mu je to sve fino objasnila, dok je pored bio i saigrač Hakim Ziješ koji se slatko smijao saigračevim mukama.

U slučaju pobjede nad Francuskom u srijedu veče Hakimi će imati priliku da se iskupi i priđe prvo suprugi pa tek onda majci i ostalim članovima porodice. Maroko na stadionu Al Bajt u Kataru igra utakmicu protiv "galskih pijetlova" 14. novembra od 20 časova, a Hakimi će ukrstiti koplja sa klupskim kolegom i jako dobrim prijateljem Kilijanom Mbapeom, ali sigurno da će u polufinalnom meču na terenu biti druga priča i sve dok bude trajala utakmica jasno je da će to prijateljstvo biti po strani.

