Mesi, stani, hoću da ti kažem još ovo! Novinarka mu priznala sve, a Leo je slušao bez riječi- DIRLJIVO! (VIDEO)

Pogledajte emotivnu scenu poslije utakmice Argentina - Hrvatska i razgovor novinarke i Lionela Mesija. Tačnije, njen monolog pred najvećim igračem.

Izvor: Twitter/ksoolina

Poslije istorijske pobjede protiv Hrvatske, kapiten i vođa Argentine Lionel Mesi stao je pred jednu TV reporterku iz svoje zemlje i čuo njeno dirljivo obraćanje. Kada je završila sa pitanjima, ona mu je iz srca rekla ono što misli, a Lea je to vidno dirnulo, iako je poznat po tome da ne pokazuje lako emocije.

"Mesi, hoću da ti kažem još ovo", počela je ona, a Leo je zastao i pažljivo je saslušao šta je imala da mu kaže.

"Ovo nije pitanje, već samo želim da ti kažem da dok dolazi finale Svjetsko prvenstvo, mi svi Argentini želimo da ti osvojiš titulu i samo želim da ti kažem da se bez obzira na rezultat svaki Argentinac poistovjećuje sa tobom. Ne postoji klinac koji nema tvoj dres, bez obzira na to da li je pravi, da li je kopija ili ga je sam napravio. Iskreno, svima si nam uljepšao živote i mislim da je to veće od bilo kog Svjetskog prvenstva. To niko ne može da ti oduzme i ovo je moj način da ti izrazim zahvalnost za toliku sreću koju donosiš velikom broju ljudi. Iskreno se nadam da ćeš ove riječi primiti k srcu, jer vjerujem da je to važnije od osvajanja Svjetskog prvenstva i to si već ostvario. Hvala ti, kapitenu", rekla je ona, a Mesi se samo smijao i slušao je.

I made eng subs for his gringo fans lol ✨https://t.co/ZBR3tyXtDnpic.twitter.com/SHS2LTmVSf — 艾米 ️ (@ksoolina)December 14, 2022

Leo Mesi je u pobjedi protiv Hrvatske plesao po terenu, postao prvi igrač koji je učestvovao u čak 20 golova na Mundijalima i drugi put u karijeri uveo reprezentaciju u finale Svjetskog prvenstva. Tamo će u nedjelju igrati protiv pobjednika večerašnjeg duela Francuska - Maroko.