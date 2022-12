Pogledajte fantastičan gol Argentine: Fatalna kontra i nezadovoljstvo Dešana - Žiru i Dembele krivci za lošu igru?

Vrhunski gol Argentinaza za 2:0, Di Marija lako savladao Lorisa.

Fantastična kontra Argentine i nevjerovatni potezi pred savršenu realizaciju Anhela Di Marije. Nakon presinga na svojoj polovini Argentinci osvojaju loptu, a Rodrigo De Paul lako pronalazi Mak Alistera koji savršeno spoljnom dodaje do Mesija. Lionel potom upućuje loptu do desnog beka Moline koji pronalazi pasom u prazan prostor sjajnom ofanzivca Brajtona Mak Alistera ovaj nakon pretrčanih nekoliko metara šalje loptu na drugi kraj šesnaesterca do Di Marije koji je lako savladao Lorisa.