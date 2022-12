Mančester hoće Mitrovića, ali ima JEDAN PROBLEM! Srbin je rješenje za odlazak Ronalda - savršeno se uklapa!

Aleksandar Mitrović je na meti Mančester junajteda, ali je obeštećenje problem...

Aleksandar Mitrović (28) u Mančester junajtedu? Moguće je, ali postoji jedan veliki problem, a to je obeštećenje. Tim sa "Old Traforda" je zainteresovan za srpskog napadača, on bi se uklopio i u stil igre Erika ten Haga, međutim taj transfer u ovom momentu nije realan. Razlog je novac, bar tako tvrde strani mediji.