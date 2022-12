Ja da odem tamo? NIKAD! Ovako je Kristijano Ronaldo govorio: "Hoću DOSTOJANSTVEN kraj, a ne to"... A onda ipak rekao DA

Ovako je Portugalac pričao kada su ga pitali da li će da ode u Aziju

Izvor: Profimedia

Kristijano Ronaldo (37) potpisao je najveći ugovor u istoriji sporta i postao igrač tima Al Nasr u Saudijskoj Arabiji. Ne tako davno, "CR7" bio je jedan od najboljih napadača na svijetu, ali je prošlog ljeta neuspješno pokušavao da nađe "top" klub u Evropi, potom je pravio skandal za skandalom u Mančester junajtedu, a onda je sa Portugalom doživio razočaravajući kraj u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Kataru.

Za sve to vrijeme Ronaldo je očigledno postao svjestan da bi u ovoj fazi karijere ipak trebalo da prvenstveno razmišlja o novcu, a tek onda o fudbalu. A ne tako davno govorio je da nikad neće doći do toga.

U jednom ranijem intervjuu koji je "isplivao" nakon što je Ronaldo potpisao za Saudijce, Kristijano je otvoreno govorio da nikad neće otići na tako neku egzotičnu destinaciju.

"Hoću da nastavim na visokom nivou, neću u Ameriku, Katar ili u Dubai, to nije dobro, ne vidim sebe tamo. Hoću da završim dostojanstveno, u dobrom klubu", govorio je Ronaldo u jednom intervjuu. Novinar ga je na to pitao: "Ne bi želio (da odeš tamo)?", a Portugalac je bio izričit u odgovoru: "Ne." Međutim, ove zime se sve promijenilo i on odlazi daleko od najboljih klubova i najboljih klupskih takmičenja, da vjerovatno završi karijeru u Saudijskoj Arabiji.

Prema ugovoru kakav nije potpisao nijedan sportista u istoriji, Kristijano će igrati u toj zemlji u naredne dvije i po godine. Kada bude završio sa Al-Nasrom imaće 40.