Kristijano Ronaldo prozivao druge, pa uradio isto! Ovako je "peckao" Ćavija zbog Katara: "On još igra fudbal?!"

Kristijano Ronaldo nije se trudio da bude učtiv kada je govorio o onima koji igraju u dijelu svijeta u koji on sad stiže za veliki novac.

Izvor: Profimedia

Kristijano Ronaldo odlučio je da se povuče iz evropskog fudbala i da ode u daleku Saudijsku Arabiju, gdje će do 2025. igrati za Al Nasr i zarađivati rekordnu platu. Njegov potez izazvao je brojne komentare, neki su se sjetili kada jer pričao da nikad neće ništa slično uraditi, a ima i onih koji pamte kada je "CR7" prozivao druge koji odu u Aziju da završe karijeru. Na primjer, nije lijepo govorio o Ćaviju baš zbog toga.

Bilo je to 2016, kada je Ćavi iz Katara poručio da je Kristijanov problem to što igra u vrijeme najboljeg igrača svih vremena, Lionela Mesija. "On je sjajan, ali ako bi trebalo da ga poredim sa Mesijem, onda tu nema poređenja. Mesi će biti najbolji sve dok to želi", rekao je tada Ćavi, Mesijev legendarni saigrač iz Barselone.

"Zašto bi mi bilo bitno šta Ćavi misli? On igra u Kataru. Ili je tamo igrao, ne znam. On uopšte nema značaj. Šta hoćete da vam kažem?", rekao je tada Ronaldo.

Ove zime, Portugalac će se preseliti u isti dio svijeta i neće se vraćati kući do 2025, kada bude u 41. godini. Zato je realno očekivati da u Saudijskoj Arabiji i završi karijeru.