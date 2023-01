Otkrivena tajna klauzula u Ronaldovom ugovoru: Kristijano već na ljeto napušta Arabiju, ako se OVO ostvari?

Kristijano Ronaldo će moći da bira gdje će nastaviti karijeru.

Kristijano Ronaldo potpisao je prošle nedjelje najveći ugovor u istoriji sporta i obećao se saudijskom klubu Al Nasru sve do 2025. godine, međutim to ne znači da će do kraja i ostati njihov član. Ronaldo ima posebnu klauzulu u ugovoru po kojoj može da napusti Al Nasr, ali tek ako se ispuni uslov na koji direktno ne utiče!