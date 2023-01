Mitrovićeva najveća boljka - penali! Srbin promašio, trener stao uz njega: Izvešće i sljedeći!

Trener Fulama Marko Silva pričao je i o izvođenju penala u budućnosti.

Izvor: Profimedia

Aleksandar Mitrović trese mreže u dresu Fulama, jedan je od najboljih strijelaca u Premijer ligi, ali se muči sa jednim segmentom. Sa izvođenjem penala. U pobjedi protiv Sautemptona mogao je da se upiše u strijelce u nadoknadi, ali nije realizovao jedanaesterac. Golman Gavin Bazunu ga je "pročitao" i odbranio.

Upravo to bilo je pitanje za trenera londonskog tima Marka Silvu pred meč sa Lesterom. Medije je zanimalo hoće li promijeniti izvođača sljedeći put. "Nastavićemo da radimo sa Mitrovićem na tom segmentu. Ne samo zbog toga što je promašio taj penal, čak i kada postigne gol sa penala, radimo i sa njim i sa ostalima. On je naš glavni izvođač jedanaesteraca bio do sada i tako će biti kada dođe do narednog penala. On će ga izvesti", poručio je Silva i stavio tačku na to pitanje.

Potvrdio je i da je zdravstveni bilten ekipe sve bolji i da je srpski reprezentativac sve bliži tome da bude u potpunosti fit. "Imali smo trening oporavka, sve je u redu i sa Mitrom i sa ostalim igračima. Što se njegove povrede tiče, sve ide ka boljem u tom dijelu. Imamo mnogo utakmica, malo vremena za odmor između njih, moramo da vodimo računa o svemu", zaključio je Silva.

Pogledajte 00:31 Aleksandar Mitrovic promasio penal Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

