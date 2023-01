Novi problemi za Kristijana Ronalda: Zakon Saudijske Arabije zabranjuje zajednički život s Georginom!

Kristijano Ronaldo će se morati suočiti s novim problemom u Saudijskoj Arabiji.

Izvor: Instagram/georginagio

Nakon što je njegov debi za Al-Nasr prolongiran za 21. januar, Ronalda su snašli i privatni problemi vezani za zakone u Saudijskoj Arabiji.

Naime, Ronaldo i njegova nevjenčana supruga nisu u formalnom braku, pa prema sudijskim zakonima, ne mogu živjeti zajedno.

Zakon o zajedničkom životu u Saudijskoj Arabiji navodi da nije legalno živjeti pod istim krovom bez sklopljenog braka, što povećava dodatne polemike oko toga kako će tamošnje vlasti po ovom pitanju tretirati jednog od najuspješnijih fudbalera u istoriji.

U međuvremenu, španski list "Marka" piše da Saudijska Arabija može ignorisati ovaj Ronaldov "prekršaj" i dozvoliti Georgini da ipak živi sa Portugalcem pod istim krovom.

"Iako zakoni i dalje zabranjuju zajednički život bez bračnog ugovora, vlasti su počele zatvarati oči i nikoga ne gone. Naravno, ti se zakoni koriste kada postoji problem ili zločin", rekao je jedan advokat, a drugi istakao da se "vlasti Saudijske Arabije ne miješaju u ovu stvar (u slučaju stranaca), ali zakon i dalje zabranjuje zajednički život izvan braka".

Ranije je kako navodi španski dnevnik Ronaldo istakao da planira da se oženi Georginom.

"Ne razmišljam o tome sada, ali vidim u budućnosti da mislim da ja to zaslužujem, ona to zaslužuje. Ali to je nešto što sada nije u mojim planovima, ali u budućnosti to želim", rekao je Kristijano u novembru prošle godine.

(mondo.ba)