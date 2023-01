Nemanja Bilbija je NAJBOLJI strijelac na svijetu! IFFHS objavio zanimljiv podatak - kapiten Zrinjskog DOMINIRA!

MEN'S WORLD BEST SERIAL LEAGUE GOAL SCORER 2022



The World’s Best Serial League Goal Scorer 2022: Nemanja Bilbija



For more information visit:https://t.co/h1vpFfBRxL#iffhs_news#awards#history#statistics#world_cup#winners#players#national#international#top#best#iffhspic.twitter.com/UnEMVlz5ka