Isplaćena dugovanja, ispunjeni uslovi za dobijanje licenci - Bogoljub Zeljković o Borcu: OVAKO POSLUJU SVI KLUBOVI

Potpredsjednik Borca Bogoljub Zeljković na konferenciji za medije govorio o aktuelnoj situaciji u klubu i problemima sa kojima se "Velikan iz Platonove" susreo na početku 2023. godine.

Početkom 2023. godine banjalučki Borac našao se u nezavidnoj situaciji. Klubu iz Platonove ulice bilo je potrebno 2.000.000 KM za nastavak sezone, zbog čega su i pripreme "crveno-plavih" kasnile, te će početi u subotu, 14. januara.

S obzirom na novonastalu situaciju i finansijske probleme koje klub nije mogao samostalno da riješi, morali su da reaguju i iz Vlade Republike Srpske. Tako su osigurana sredstva za drugi dio sezone. Na konferenciji za medije održanoj danas u Trofejnoj sali Gradskog stadiona potpredsjednik Banjalučana Bogoljub Zeljković želio je da upozna javnost sa aktuelnostima u klubu, pritom se zahvalivši institucijama Republike Srpske na svesrdnoj pomoći.

"U prethodnom periodu bilo je mnogo spinovanja i stvari koje su se iznosile u javnost, tako da smo željeli da pojasnimo trenutnu situaciju. Kako god to nekome zvučalo, moram da se zahvalim predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i Vladi Republike Srpske na čelu sa premijerom Radovanom Viškovićem na razumijevanju i pomoći, koju nam pružaju u kontinuitetu. Zahvaljujući njima uspjeli smo da prebrodimo trenutnu situaciju, gdje su nam nedostajala značajna sredstva kako bismo nastavili rad. Riješili smo problem koji je spominjan u javnosti, juče i danas isplatili smo sve obaveze za prethodnu godinu, a paralelno sa tim riješili smo obaveze za dobijanje domaće i evropske licence", rekao je na početku Zeljković.

Potpredsjednik Borca osvrnuo se na brojne negativne komentare koji su pratili odluku Vlade RS da pomogne banjalučkom klubu.

"Podrška koju klub ima od Vlade RS predstavlja se na ovakav i onakav način. Borac je udruženje građana, većina klubova u regiji i na Balkanu funkcionišu na način da država stoji iza njih, pomaže im kako bi obezbijedili svoju likvidnost i poslovanje", istakao je Zeljković.

NAJVEĆI SPORTSKI BREND REPUBLIKE SRPSKE

"Jednostavno, bez toga je nemoguće da klub funkcioniše, naravno ako on nije privatno vlasništvo. Zaista mi nije jasno zašto je toliko negativnih komentara upućeno zbog toga što Borac ima značajnu pomoć institucija Republike Srpske. Uz dužno poštovanje prema svim ostalim klubovima, smatramo da je FK Borac najveći sportski brend Republike Srpske. Borac je ambasador Republike Srpske. Da li se to nekom sviđa ili ne, to je druga stvar."

Zeljković je podsjetio da je Borac prethodnih godina ostvario sjajne rezultate, od osvajanja šampionske titule u m:tel Premijer ligi BiH, do izlaska na međunarodnu scenu tri godine zaredom. Takođe, zapažene rezultate imali su i juniori, dok je mnogo toga urađeno i na Gradskom stadionu.

"Unazad pet godina, napravili smo značajne stvari za klub. U novijoj klupskoj istoriji, Borac u posljednje tri godine ostvaruje najbolje rezultate. Osvojili smo titulu, tri godine zaredom izašli smo u Evropu, a na dobrom putu smo da to učinimo i četvrtu godinu u nizu, što se nije desilo unazad tri decenije. Takođe, omladinska škola, koja nije postojala kada smo mi došli u klub, danas postoji i broji 350-400 djece. I rezultati omladinske škole su najbolji u istoriji, pa su tako prošle godine naši juniori bili prvaci BiH. Pored toga, urađeni su značajni infrastrukturni projekti na samom stadionu. Urađeni su novi teren, atletska staza, čitači karata, pomoćni teren, zamjena reflektora... Sve su to višemilionska ulaganja koja smo uspjeli da realizujemo. Morali smo da obezbijedimo tekuću likvidnost, a tu su i repovi iz prošlosti koje smo rješavali i rješavamo i dalje. Odblokirali smo i račun kluba koji je bio blokiran deset godina", rekao je Zeljković, poručivši da Borac, kao i svi drugi klubovi, ima finansijskih dugovanja, ali da ona "ne opterećuju tekuću likvidnost".

ODGOVORNOST

Svjestan je Zeljković da je u proteklom periodu bilo i raznih promašaja, kako sa trenerima, tako i sa igračkim kadrom, zbog čega naglašava da on prvi snosi odgovornost.

"Da li može bolje? Naravno da može. Ne bježimo od toga. Svjesni smo određenih svojih grešaka koje smo možda napravili, ali one su bile iz najbolje namjere. Ne bježimo ni od toga da smo u prošlosti imali velike promjene igrača i trenera. Tu odgovornost preuzimam prvi ja, zatim predsjednik kluba i cijela Uprava. Isto tako, rezultati su takvi da možemo pričati o balansu. Katastrofalno bi bilo da smo imali mnogo promašaja, a da rezultata nije bilo. Rezultata je bilo, imamo ih i sada i u nastavku sezone i godinama koje su pred nama želimo još više da dignemo Borac i da ostvarujemo što bolje rezultate."

"PRANJE PARA"

Klub je putem društvenih mreža dobio razne poruke o navodnom uzimanju provizija od igrača Borca.

"To su apsolutne neistine. Uzimanje provizija nekim igračima, pranje para, kako to oni kažu, odgovorno odbacujem da je toga bilo. Garantujem da to nije istina. Ja konkretno otkako sam u Borcu ni od koga nisam uzeo niti jednu marku. Isto tako mislim i za ostale u klubu. Pozivam sve igrače koji su ranije bili u Borcu da javno izađu sa dokazima o toj priči. Želim da stavim tačku na priče koje nisu istinite. Možemo da pričamo da li neki igrači i treneri nisu opravdali očekivanja u klubu i da zbog toga preuzimamo odgovonost, ali sve ostale stvari su gluposti", jasan je Zeljković.

Zeljković se osvrnuo i na nastavak sezone, u kojem će "crveno-plavi" juriti trofeje na tri domaća fronta.

Pripreme počinju sutra, a "crveno-plave" očekuje borba za najviši plasman u m:tel Premijer ligi BiH, s obzirom da je jesenji dio prvenstva okončan na trećoj poziciji, sa šest bodova zaostatka za liderom Zrinjskim. Tu je i nastavak trke za trofej u Kupu BiH, gdje će Banjalučani u osmini finala igrati protiv Rudar Prijedora. U istoj fazi takmičenja, ali u Kupu RS, Borac će odmjeriti snage sa Sutjeskom iz Foče.

"Prozivka je u subotu u 11 časova. U nastavak sezone ulazimo sa ambicijama da prije svega zadržimo mjesto koje vodi u Evropu, što je primarni cilj. Ostali smo u igri u Kupu BiH i Kupu RS, gdje ćemo nastojati da ostvarimo što bolje rezultate", zaključio je potpredsjednik Borca, odgovorivši i na "škakljiva" pitanja gdje je nestao novac.

