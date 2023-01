Borac u TEŠKOJ finansijskoj situaciji - klubu HITNO potrebna 2 MILIONA maraka! "Iluzorno je pričati o pripremama!"

Klub iz Platonove ulice nalazi se u teškoj finansijskoj situaciji.

Fudbalski klub Borac nalazi se u teškoj finansijskoj situaciji.

Bilo je planirano da se crveno-plavi ovog utorka okupe na Gradskom stadionu i počnu sa pripremama za proljećni dio sezone.

Prvo okupljanje je, međutim, prolongirano za 14. januar, a razlozi su, kako je za Glas Srpske rekao potpredsjednik banjalučkog premijerligaša Bogoljub Zeljković, finansijske prirode.

"Osnovni razlog zašto smo pomjerili početak priprema je nedostatak novca, jer igračima, zaposlenima u radnoj zajednici i dobavljačima duguju od jula. Tu su i dugovanja prema hotelima. To je praktično šest plata, a u tu treba uračunati i neka potraživanja odranije, prije svega mislim da dugovanja prema igračima, koji su sa Gradskog stadiona otišli ljetos. Riječ je o iznosu od 2.000.000 maraka i sigurno je da ovaj problem u ovom trenutku ne možemo da riješimo. Već smo obavili razgovore sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i drugim relevantnim institucijama i nadam se da će biti pronađeno rješenje za naše probleme", rekao je drugi čovjek kluba za banjalučki list.

Kako se navodi, postoji mogućnost da većina igrača aktivira FIFA pravilo po kojem su poslije četiri neisplaćene plate slobodni u izboru druge sredine.

"To bi bio najgori mogući scenario i svi se nadamo da do toga neće doći. Ukoliko se to ipak desi, u javnost ćemo izaći sa transparentnim podacima u kojima će svi naši troškovi biti javno izneseni i iz kojih će se vidjeti da sa budžetom koji smo imali nismo jednostavno mogli da ispratimo sve tekuća potraživanja."

Veliki broj igrača već je napustio Gradski stadion u pauzi između dvije polusezone. Iz Borca su otišli Nikola Andrić, Marko Gajić, Goran Zakarić, Amar Begić, Dino Ćorić, Milan Spremo i Ivan Grgić, dok se sa Momčilom Mrkaićem pregovara oko ostanka.

"Mrkaiću je ugovor istekao 1. januara i on je slobodan igrač, ali još pregovaramo sa njim, jer želimo da nastavimo saradnju. Vjerujem da ćemo naći zajednički jezik, ali prije toga je potrebno da se riješimo goruće stvari."

Ukoliko se finansijska situacija popravi, pripreme bi trebalo da teku po planu.

"Plan je da 27. januara otputujemo na pripreme u Antaliju da bi se ekipa adekvatno pripremila za nastavak sezone u kojoj nam ciljevi ostaju oni najviši. A to je da po četvrti put uzastopno bude izboren plasman na evropsku scenu. Da li će to biti kroz prvenstvo ili u Kupu BiH manje je bitno. Svjesni smo da do cilja ne možemo doći bez adekvatnih pojačanja. Već radimo kada je riječ o tom pitanju, ali je u ovoj situaciji iluzorno pričati o tim stvarima, jer je neizvjesno da li ćemo uspjeti da riješimo probleme", zaključio je Bogoljub Zeljković za Glas Srpske.

