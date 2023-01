HTIO SAM DA SE VRATIM U BORAC, ČEKAO SAM PONUDU, ALI... Donald Mols za MONDO: Banjaluka je moja kuća!

"Da imam ponudu Borca i pet drugih izabrao bih Borac...", rekao je Donald Mols u razgovoru za MONDO.

Donald Mols ime je koje su dobro zapamtili ljubitelji fudbala u Banjaluci, ali koje se često spominjalo tokom prošle jeseni, čak i nakon što je napustio Borac.

Kamerunski vezista tokom godinu i po provedenih u redovima crveno-plavih svojom borbenošću i požrtvovanjem postao je miljenik banjalučke publike, a njegov odlazak itekako se osjetio u ekipi koju je vodio prvo Nenad Lalatović, a potom preuzeo Vinko Marinović.

Nakon isteka ugovora sa Borcem u julu prošle godine Mols je potpisao za saudijski Najran, ali nakon samo pola godine napustio je Saudijsku Arabiju .

"Bilo je to dobro iskustvo za mene, posebno kada je u pitanju fudbal, koji je tamo malo drugačiji. Ali van terena je bilo teško, jako teško. Život tamo je mnogo drugačiji nego u Evropi. Borio sam se i trudio sam se, ali na kraju jednostavno nisam bio srećan tamo. Fudbal je bio dobar, jer ima dobrih igrača iz Evrope, ali van terena je jako teško. Prevruće je, sve je drugačije, hrana, vrijeme... Sve je drugačije i nije lako da se adaptiraš", rekao je Mols.

Nakon epizode u Saudijskoj Arabiji odlučio je da se vrati na Balkan i potpisao je za Kolubaru iz Lazarevca. Kamerunac je u razgovoru za MONDO otkrio zbog čega je odlučio da dođe u Srbiju.

"U Hrvatskoj sam proveo tri godine, godinu i po u Bosni, govorim jezik i razumijem ga 70-80 odsto. Kada odavdje odeš u Arabiju, sve je teže. Teško je sporazumjevati se, čak i oni koji govore engleski ne govore ga baš dobro. Jednostavno, ovdje na Balkanu se osjećam kod kuće. Dobio sam informacije o Kolubari, malo se raspitivao, vidio da je dobra liga, dobra ekipa i odlučio sam da dođem. Ali Kolubara nije bila jedina opcija. Imao sam i drugih opcija, ali sam zbog jezika i osjećaja da sam na Balkanu kao kod kuće izabrao sam da dođem ovdje“.

Mols nam je potvrdio da je razmišljao o povratku u Banjaluku, pa čak i kontakta sa pojedinim ljudima iz Borca.

"Bilo je priče o tome. Zvao me jedan trener i rekao da bi bilo dobro da dođem u Borac. Rekao sam 'OK, vratiću se u Borac, Banjaluka je moj grad“, ali nakon toga nisam dobio zvaničnu ponudu'. Imao sam druge ponude, ali ne i zvaničnu ponudu Borca, samo taj poziv od pomoćnog trenera“, rekao je Mols i dodao:

"Ako dobijem ponudu na kraju sezone ili nekad, bio bih srećan. Ako bi situacija bila ok, ja bih se vratio. Kada bih imao šest drugih ponuda i ponudu Borca izabrao bih prvo Borac", istakao je Mols.

Kamerunac ne zamjera crveno-plavima što mu nakon isteka ugovora prošlog ljeta nisu ponudili da ostane, pa je morao da traži novi klub.

"Bilo je teško. Banjaluka je moj grad. Sve sam dao za Borac, za Banjaluku. Kada sam odlazio bilo mi je jako teško, ali takav je fudbal. Nekada i kada ne želiš nešto da napustiš, moraš da ideš, to je fudbal i dešava se. Ali nikada ne znaš šta budućnost nosi, a Banjaluka je moj dom", ponovio je Kamerunac, koji i dalje pamti 18 mjeseci provedenih u gradu na Vrbasu.

"Ljudi, atmosfera... Kada si na stadionu i vidiš tu podršku, ne mislim samo na mene, nego na podršku cijelom timu. Navijači su bili uvijek uz nas, čak i kad izgubimo bili su uz nas i to nam je davalo snagu da dajemo više. A van terena ljudi su bili jako ljubazni. Gdje god sam išao ljudi su bili prijatni, podržavali me. U Hrvatskoj je bilo OK, ali u Banjaluci sam osjećao mnogo veću podršku, mnogo veću. U Arabiji je bilo drugačije. Nije kao u Banjaluci, sve je drugačije, navijače tamo nisam ni vidio. Ono što sam vidio na Balkanu, Bosni, Banjaluci je nešto drugo", rekao je Mols.

Na kraju razgovora Mols se osvrnuo i na Svjetsko prvenstvo u Kataru i nastup reprezentacije Kameruna.

"Gledao sam Svjetsko prvenstvo, pa i utakmicu Kamerun - Srbija, bila je to teška utakmica. To je turnir, onaj koji se bori koji daje sve od sebe će uspjeti. A Mesi se od početka do kraj, kao i cijeli tim Argentine borio. Nisam očekivao da Kamerun osvoji 4 boda. Imali smo neke probleme, nisam se nadao pobjedi protiv Brazila, ali riješili su neke probleme. Nisam naravno očekivao neki fantastičan rezultat Kameruna, ali bili su dobri", rekao je nekadašnji fudbaler Borca i prokomentarisao šanse da eventualno nekada zaigra za nacionalnu selekciju.

"Moj san je da igram za reprezentaciju Kameruna. Ali prvo ja moram da dam više, da svaki dan budem bolji. Ako ja budem davao bolje, ostalo će doći", zaključio je Mols.