Gvardiola ljut na sudije - bio je ofsajd! Pep se oprostio od titule: Vrijeme je da neko drugi bude najbolji!

Mančester siti je izgubio od Mančester junajteda na "Old Trafordu" i tako se odaljio od titule u Premijer ligi. Ima 39 bodova, pet manje od prvoplasirang Arsenala koji tek igra protiv Totenhema. Poslije poraza Pep Gvardiola žalio se na suđenje i istakao je da je njegov tim odusta od borbe za prvo mjesto.

Preokret "crvenih đavola" krenuo je u 78. minutu kada je Bruno Fernandeš dao gol za izjednačenje. Kazemiro je poslao loptu u prostor, Markus Rašford je krenuo ka njoj, stao je, preuzeo je Portugalac i matirao Edersona. Linijski sudija je prvo podigao zastavicu jer je Rašford bio u ofsajdu, ali je potom odluka promijenjena, jer on nije dirao loptu. "Rašford je bio u ofsajdu, Bruno nije, ali je Markus uticao na naše defanzivce i na golmana. Tako je kako je, znamo gdje smo igrali. Teško je i za sudije na ovakvim stadionima", rekao je Gvardiola.

Po njegovoj izjavi, "građani" su odustali od borbe za trofej, mada je teško u to povjerovati. Poznato je koliko su i on i Siti takmičarski nastrojeni. "Ne zanima me Premijer liga ni Liga kup, ne možemo tu da pobijedimo. Osvojili smo dosta toga i nije problem, vrijeme je da neki drugi klub bude najbolji. Mi nismo igrali dobro kako možemo, ali ne žalim ni za čim. Ima još mnogo mečeva na kojima moramo i možemo da igramo još bolje", zaključio je Gvardiola.

Pogledajte i kako je Junajted postigao izjednačujući gol. Da li je trebalo da bude priznat?

