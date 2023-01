DOBIO OTKAZ, PA GA ZA 48 SATI ZVALI NAZAD: Hit u Seriji A - pričali sa novim kandidati, pa oprostili starom 2:8!

Davide Nikola je dva dana bio bez posla u Seriji A i vratio se u isti klub koji ga je otpustio.

Izvor: YouTube/ U.S. Salernitana 1919/Screenshot

Salernitana je otpustila trenera Davidea Nikolu poslije katastrofalnog poraza od Atalante od 8:2, međutim samo dva dana kasnije su se predomislili. Nikola je potvrdio da je opet na klupi Salernitane zahvaljujući predsjedniku Danilu Jervolinu i sportskom direktoru Morganu de Sanktisu, inače nekadašnjem reprezentativcu Italije, koji je navodno bio ključni čovjek u "obrtu" kakav se ne pamti u Seriji A.

Zanimljivo je da su čelnici Salernitane u međuvremenu pričali sa Daversom, Benitezom i Semplićijem, međutim nisu postigli dogovor ni sa kim od njih, tako da su se okrenuli čovjeku koga su dva dana prije toga otpustili.

"Iskreno, zvao me je predsjednik. Objasnio mi je na prijateljski način zašto je morao da me otpusti poslije poraza od Atalante, ja sam se izvinio i preuzeo odgovornost za lošu igru koja nije bila na nivou koji nam je potreban. Vjerujem da ovaj tim može mnogo više od toga što smo do sada pokazali", poručio je italijanski trener koji je prihvatio da se vrati na klupu i nastavi započeto - put ka opstanku u najvišem rangu.

Davide Nikola je inače radio u brojnim italijanskim klubovima, ali se rijetko gdje zadržao dugo. Najviše se pamti rad u Bariju, donekle i u Krotoneu, dok je kratko sjedio na klupu Udinezea, Đenove i Torina. Na klupi Salernitane je od februara prošle godine, sa prekidom od 48 sati.

Njegova ekipa je trneutno na 16. mjestu sa 18 osvojenih bodova, ali su bez pobjede u posljednjih pet kola i strah je da bi mogli da se približe opasnoj zoni u kojoj je, između ostalih, i Dejan Stanković sa Sampdorijom.