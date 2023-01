"Svi ćemo poginuti, više ništa ne mogu da uradim" Srbin o padu helikoptera smrti: Sin mu rekao - tata, izvini...

Milan Mandarić govorio je o smrti predsjednika Lestera kome je prodao klub za 35 miliona evra.

Čuveni američki biznismen srpskog porijekla Milan Mandarić (84) ima i veliko iskustvo kada je fudbal u pitanju. Bio je vlasnik belgijskog Šarlroa, francuske Nice, slovenačke Olimpije, ali najveće uspjehe napravio je u Engleskoj gdje je upravljao sa čak tri kluba: Portsmut, Šefild venzdej i Lester siti. Posebno interesantno je bilo dok je bio vlasnik Lestera od 2006. do 2009. godine, a tada ga je prodao čuvenom milijarderu iz Tajlanda neobičnog imena - Višaj Šrivadanapraba.

Dobro je poznato da je za vrijeme njegove "vladavine" klubom došla i titula u Premijer ligi u sezoni 2015/16, ali Mandarić ne žali pretjerano zbog toga jer vjeruje da je završio u pravim rukama i imao je savjete za njega koji su pomogli da "stanu na noge" i vrate se u elitu.

"Kod prodaje računam koliko sam investirao, što moram da vratim... Nisam tu pretjerivao. Recimo, Portsmut sam prodao za 30 miliona, on je bio u Premijer ligi. Lester sam prodao za 35 miliona, a sad vrijedi 300 miliona. Lester sam prodao jednom strašnom čovjeku iz Tajlanda, Višaju, strašan je bio, bili smo prijatelji. Doveo je Svena Gorana Eriksona za trenera, a on ga je finansijski odrao, dovodio mu starije igrače samo da uzme pare. Pitao sam ga 'Šta radiš to? Nikad nećeš napraviti ništa, daj mi godinu dana da ti pomognem'. I dovedem mu mladog trenera iz Sautemptona Najdžela Pirsona, fantastičan dečko, bio je radnik, čvrst, napravi dobar tim, dobru odbranu, ode u Premijer ligu i eto...", rekao je Mandarić u podkastu "Biznis Priče" i osvrnuo se na smrt vlasnika Lestera koji je poginuo u helikopterskoj nesreći 2018. godine.

"Nažalost šta mu se desilo. Bar sedam puta sam letio sa njim tim helikopterom", prisjetio se Mandarić i otkrio do tada nepoznate detalje: "I to veče sjednu u helikopter on i njegov sin, bila je mis Tajlanda, njene pratilje, prijatelji i da krenu, sekretarica trči, lupa, kaže njegovom sinu - znaš da sutra potpisujemo ugovor, da moraš da budeš tu? I on kaže 'Tata izvini, sutra ću doći avionom kad završim'. I sad da vam ispričam jednu stvar koja me zapanjuje - kapetan helikoptera se popne i kaže: 'Sad ćemo svi da poginemo, ništa ne mogu da uradim, zaglavio se propeler, eksplodiraće, moramo da imamo snage da ga iznesem napolje jer ljudi još izlaze sa stadiona i ako padnemo dole pobićemo mnogo ljudi'. I on drži to nekako, iznese ga napolje i svi poginu. Kakav je to bio karakter kada mu je bilo važnu da iznese helikopter. Malo ljudi takvih ima!", prisjetio se Mandarić.

Nažalost, svih pet putnika poginulo je 2018. godine, a nakon smrti Višaija - njegov sin je preuzeo upravljanje klubom. Nažalost, od tada nisu uspjeli da ponove rezultate i daleko su od bilo kakvog pokušaja osvajanja Premijer lige. Posljednji klub koji je Mandarić posjedovao bila je Olimpija, dok je imao i mnogo ponuda da preuzme druge klubove, ali je odbio.

