MITAR VIDIO NAJBOLJEG NAPADAČA VELIKANA U ISTORIJI: Srbin se borio, vukao, ali ovo je bila noć moćnog Harija Kejna!

Fulam je izgubio od Totenhema, a Aleksandar Mitrović doživio je potencijalnu povredu na kraju utakmice. Utakmicu je obilježio rekordni gol napadača Totenhema.

Izvor: Fonet/AP/Frank Augstein

Fulam je na svom terenu izgubio od Totenhema 0:1, sjajnim golom Harija Kejna kojim je sjajni napadač izjednačio klupski rekord. Aleksandar Mitrović u 46. minutu je vidio kako se Englez izborio za loptu na ivici šesnaesterca, gurnuo je dovoljno od sebe da napravi prostor za dobar šut, a onda je pogodio mrežu poslavši je kraj lijeve stative. Srbin je kao i uvijek dao sve od sebe da "poništi" tu prednost favorita, ali je kraj meča dočekao povrijeđen, pa je u 87. minutu djelovalo da je zbog bola morao da napusti igru. A poznato je da ove sezone dugo igra "rovit".

Dok su se Mitar i njegov tim mučili i doživjeli osmi poraz ove sezone (u 21 odigranoj utakmici), Totenhem je slavio svog centarfora. Kejn je postigao čak 266. pogodak u dresu "pijevaca", čime se poravnao sa Džimijem Givsom, bivšim asom Čelsija i Milana koji je igrao za londonski klub šezdesetih godina. Kada se jednom bude pričala priča o Kejnovoj karijeri, prvo će morati da se istakne da je zaista paklen napadač, a tek poslije toga na red može da dođe to da još ništa nije osvojio. Uostalom, on će na ljeto napuniti 30 godina, i te kako je na cijeni (procijenjen na 90 miliona evra) ima još dovoljno vremena da obogati biografiju.

Totenhem trenutno zaostaje velikih 14 bodova za liderom - Arsenalom i neozbiljno je govoriti o tome da može do titule, pa će Kejn i saigrači u nastavku sezone usmeriti svu pažnju ka borbi za plasman među četiri na tabeli Premijer lige, ali i na napad na preostale trofeje. Na početku nokaut faze Lige šampiona "pijevci" od 14. februara igraju dvomeč protiv prvaka Italije, Milana, a u FA kupu će za pet dana gostovati Prestonu, u 4. kolu.

Hari tako ima dovoljno prostora da i ove sezone napadne neki trofej, a ima i vremena da to radi i od ljeta. Međutim, djeluje da je sve manja vjerovatnoća da će to raditi zajedno sa aktuelnim menadžerom Antonijom Konteom, koji prema posljednjim nagovještajima iz Engleske neće ostati u klubu, jer mu ističe ugovor na ljeto, a nije mu ponuđeno produženje, niti on djeluje potpuno zainteresovano da ga dobije.