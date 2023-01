Marinović nakon "sedmice" Borca protiv Slobode: Već vidim neke stvari na kojima smo radili i to me RADUJE!

Trener Borca imao je razloga za zadovoljstvo nakon trijumfa nad Slobodom rezultatom 7:0.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Fudbaleri Borca upisali su više nego ubjedljiv trijumf nad Slobodom iz Novog Grada u prvoj kontrolnoj utakmici u sklopu priprema za proljećnu polusezonu.

Crveno-plavi su Novljane ispratili sa sedam lopti u mreži (7:0), pa trener Vinko Marinović ima mnogo razloga za zadovoljstvo nakon premijerne test-utakmice.

"Iza nas je 12 dana rada u pripremnom periodu, mislim da je ekipa do sada dosta dobro radila i bila posvećena radu. To je pokazala i današnja utakmica. Imamo i neke stvari koje smo radili, koje već dobijamo na terenu i to me raduje. Uvijek te utakmice pokažu nešto na čemu dodatno treba raditi, tako da sve u svemu mogu da budem zadovoljan ovim prvim dijelom. Sada nam slijedi taj odlazak u Antaliju i nastavak priprema", rekao je Marinović poslije meča za MONDO.

Aleksandar Vojnović igrao je danas protiv svog nekadašnjeg kluba.

"Dobro smo ušli u utakmicu, poveli, a najbitnije je da smo se istrčali i da se niko nije povrijedio. Za sada ide sve po planu, sutra imamo slobodan dan, a onda nas čeka put za Antaliju, gdje ćemo imati još četiri provjere i nadam se da ćemo se dobro spremiti za prvenstvo. Prva je i najteža, protiv Dinama iz Moskve. Već nekoliko godina idemo u Tursku, gdje imamo sjajne uslove za rad. Daćemo sve od sebe da se što bolje pripremimo, nadamo se da će sve proći bez povreda i da ćemo spremno dočekati prvenstvo", rekao je Vojnović poslije meča.

Ističe da su se novajlije dobro uklopile.

"Došlo je nekoliko novih igrača, koji su se dobro uklopili. Blagaić je dao gol danas, pokazao da ima kvalitet i da bi mogao biti pojačanje za nas. Svi se nadamo da će ispuniti očekivanja."

Ekspedicija Borca u Antaliju polazi u četvrtak uveče, a u turskom ljetovalištu će odigrati četiri kontrolne utakmice.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!