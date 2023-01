Izdanci Borčeve škole potpisali TROGODIŠNJE ugovore sa crveno-plavima!

Filip Račić i Stefan Marčetić će naredne tri godine provesti u Platonovoj ulici.

Izvor: FK Borac

Lijevi bek Filip Račić i napadač Stefan Marčetić, izdanci omladinske škole Fudbalskog kluba Borac, potpisali su ovog utorka trogodišnji ugovor sa klubom iz Platonove ulice.

Račić je polusezonu iza nas proveo na pozajmici u novogradskoj Slobodi, a partijama u prvoligaškom karavanu Republike Srpske zaslužio je poziv Vinka Marinovića da se vrati na Gradski stadion u Banjaluci i da stavi paraf na novi ugovor.

Od malih nogu je u redovima Borca, a kao kapiten je predvodio juniorsku selekciju Borca do istorijske titule šampiona BiH. Sada je, kaže, spreman za novi izazov.

"Presrećan sam zbog povratka. Borac je pokazao da pazi na svoju djecu i da dobre igre i naporan rad kad tad moraju da se isplate. Ipak, sada, za mene, predstoji ono pravo, da pokažem kvalitet i da se nametnem stručnom štabu. Iskreno, veoma sam motivisan i spreman za dokazivanje. Borac je klub u kojem sam naučio sve o fudbalu i za mene je igranje u crveno plavom dresu ostvarenje dječačkih snova", istakao je Račić.

Stefan Marčetić slovi za jednog od najtalentovanijih napadača na ovim prostorima. Sa nepunih 17 godina, skrenuo je pažnju na sebe, a ove sezone je u kadetskoj ligi BiH postigao 13 golova na isto toliko odigranih utakmica.

Ponikao je u prijedorskom Rudaru, a fudbalski put ga je preko Radnika Urije i Krupe doveo u omladinsku školu Borca.

"Za mene je velika čast što sam potpisao ugovor sa FK Borac. Ovo je klub u kojem želim da gradim svoju karijeru i smatram da ne postoji bolja sredina za napredak. Na meni je da svakim danom naporno radim i da opravdam ukazano povjerenje. Raduje me i što ću proći pripreme sa prvotimcima. To će biti veliko iskustvo za mene, ali i motiv da se dokažem stručnom štabu. Znam da vrijeme radi za mene, ali sam spreman da se uhvatim u koštac sa svim izazovima koji me čekaju", rekao je Marčetić.

