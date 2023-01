Pogledajte bombu koja je donijela trijumf Srbiji: Strašan slobodnjak srpskog bisera - pravo kroz živi zid! (VIDEO)

Srbija je pobijedila SAD sa 2:1 na prijateljskom meču, a oba gola "orlova" bila su za uživanje!

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije sastavljana od igrača iz Superlige i nekoliko fudbalera koji nastupaju u MLS-u savladala je SAD na prijateljskom meču 2:1. Nakon što je špic Sinsinatija Brendon Vaskez u 29. minutu savladao čuvara mreže Srbije Đorđa Petrovića udarcem glavom, vidjeli smo dva jako lijepa pogotka srpskih momaka.

Prvo je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i do skora član Mančester sitija Luka Ilić uspio da izjednači u 43. minutu i to na spektakularan način. Suđen je slobodan udarac za "orlove" na samom isteku prvog poluvremena, a on je šutirao pravo u gol i to kroz živi zid!

Našao je rupu u postavci Amerikanaca, poslao je loptu kroz postavljene defanzivce Amerike i pravo u ugao gola golmana Čelsija Gabrijela Slonine. Pogledajte sve pogotke na ovom meču:

Srbija - SAD golovi Izvor: YouTube/House of Highlights

Drugi pogodak za Srbiju došao je na samom startu drugog dijela igre, poslije samo 50 sekundi drugog poluvremena. Defanzivci Amerike su probali da prebace loptu pravo u napad, ali su je štoperi Srbije vratili pred gol SAD-a. U skoku je Dejan Joveljić promašio loptu glavom, ali ona se odbila i ka njoj je potrčao Nikola Štulić.

Nije uspio da dođe do lopte, ali je dovoljno zasmetao defanzivcima da dozvoli Veljku Simiću da nevjerovatnim trkom dođe do lopte, prođe u punom sprintu između dvojice rivala i zabije loptu u mrežu za konačnih 2:1. Pogledajte detalje sa ovog meča: