MONDO U ANTALIJI: Marinović zadovoljan igrom protiv Dinama - "Bilo je mnogo dobrih stvari"!

Marinović je na meču protiv Dinama pružio šansu i najmlađim igračima, pa su svoj prvi nastup za seniorsk tim upisali Stefan Marčetić i Sergej Marčetić. Kompletna ekipa Borca je prilično podmlađena, ali su protiv Dinama odigrali bez straha i previše respekta.

"To me raduje jer je dosta mladih igrača bilo. Ostala su nam još dva igrača kojima čemo sigurno dati priliku u drugoj utakmici. Ima dosta mladih igrača i raduje me što su i oni bili mirni i što su igrali. Posjeduju potencijal, na njima je da dobro rade i to će donijeti rezultat", istakao je Marinović.