Isplivali ŠOKANTNI DETALJI Nojerove povrede: Spasio ga helikopter, mogao je da iskrvari na licu mjesta!

Legendarni njemački golman Manuel Nojer se povrijedio na skijanju, a posljedice njegove povrede su mogle da budu i mnogo dramatičnije.

Izvor: Profimedia/Tom Weller/dpa

Bajern je prvo planirao da kupi Dominika Livakovića, a onda su doveli Jana Zomera, a sve zato što se Manuel Nojer povrijedio i završio sezonu. Iskusni 36-godišnji njemački golman slomio je nogu na skijanju odmah nakon Svjetskog prvenstva u Kataru, a sada je "Bild" objavio šokantne detalje njegove povrede.

Za sada je sigurno da se Nojer neće vratiti na teren do kraja sezone, ali sada je otkriveno da je mogao da iskrvari nakon dramatičnog pada sa skija. Imao je sreće što je helikopter za hitne slučajeve bio jako blizu mjesta gdje se on povrijedio, pa su ga pravo odatle na najbrži mogući način transportovali do bolnice,

Tu mu je ustanovljen prelom fibule, a ogromne komplikacije koje su mogle da se dese da nije odmah prebačen u bolnicu. Nakon svega sačekaće ga mjesto među stativama Bajerna kada se oporavi, ali su mu neki poput bivšeg štopera Bajerna Markusa Babela jako zamjerili na neodgovornosti.

"Prije svega, želim mu brz oporavak. Nažalost, to je dio slike posljednjih sedmica. Nije mi jasno kako se to dogodilo. Svi znaju koliko skijanje može da bude opasno. Ugovori igrača često uključuju klauzulu koja im zabranjuje bavljenje određenim sportovima, uključujući i skijanje u teškim uslovima. Zato sam bio veoma iznenađen. Ukoliko je to bilo uređeno ugovorom, onda uopšte ne razumijem. Od njega bih očekivao više profesionalizma", rekao je Babel.

Zaista često ugovori vrhunskih sportista zabranjuju skijanje i bilo kakvu vrstu aktivnosti koje mogu da dovedu do povreda, a u Srbiji je najpoznatiji slučaj Vladimira Radmanovića koji je kažnjen sa čak 500.000 dolara od strane LA Lejkersa kada se povrijedio vozeći snoubord.