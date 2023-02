Ispovijest iz zatvora bivšeg predsjednika Barselone: Prijetili mi smrću, htjeli da me tuku, a kad sam dobio kondom...

Nekadašnji prvi čovjek Barselone Sandro Rosel sada je otvoreno pričao o svojim danima u zatvoru.

Nekadašnji predsjednik Barselone Sandro Rosel je zbog pranja novca završio u zatvoru i tu je proveo dvije godine, a sada je sa španskim medijima podijelio neke uspomene na zatvor i boravak iza rešetaka.

On je preuzeo Barselonu 2010. godine od Đoana Laporte, a kada je završio svoju vladavinu tužbe su krenule da se nižu i završio je poslije šest godina suđenja u zatovru. Tamo je doživio prijetnje, zastrašivanja...

"Prijetili su mi dosta puta, ali su me cimeri iz ćelije spašavali i branili. Htjeli su nekoliko puta da me pretuku. Prvi put u Madridu jer je jednom zatvoreniku smetalo što sam Katalonac, a drugi put jer sam bio predsjednik Barselone", ispričao je on.

Zatvorski život umije da bude grub i zastrašujući, a Rosel koji je izašao iz direktorske fotelje nije baš očekivao da će dobijati prijetnje srmću u ćeliji. Ipak, to se desilo!

"Oba puta su me odbranili i nisu tražili ništa zauzvrat. Jedan mi je prijetio da moram da mu plaćam sve živo ili će da me ubije ali i tada su me prijatelji odbranili. U Barseloni sam u zatvoru postao prijatelj s ‘kraljem Cigana‘. Jedan od njegovih ljudi mi je jednom prijetio, a on mu je samo rekao nekoliko riječi i sve je završilo", rekao je Rosel.

On se prisjetio i dolaska u zatvor kada su mu na ulasku dali četiri kondoma i četiri vrećice sa vazelinom. Zašto? Saznaće ubrzo!

"Niko to ne traži, nego ti oni sami daju na ulazu. Nije mi bilo jasno zašto, ali ubrzo sam sve shvatio. U zatvorima ima dosta homoseksualnih radnji, čak i od ljudi koji nisu homoseksualci",ispričao je Rosel.

