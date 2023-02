Neko u Zvezdi je potrošio kredit - Milojević BIJESAN zbog igre: "Neka se zapitaju, stalno smo DUŽNI navijačima!"

Trener Crvene zvezde u prvoj izjavi nakon meča otkrio probleme, a zatim progovorio i o navijačima.

Fudbaleri Crvene zvezde nisu upisali trijumf na proljećnoj premijeri. U meču koji je bio posvećen Siniši Mihajloviću aktuelni šampion remizirao je protiv Vojvodine (1:1), a svoje utiske o ovoj utakmici odmah nakon meča iznio je trener Miloš Milojević, talentovani stručnjak koji sedi na klupi crveno-bijelih.

On je odmah nakon meča otkrio probleme koje je Crvena zvezda imala na ovom meču. Čini se da su neki igrači na koje je danas računao potrošili ozbiljan dio kredita koji su imali kod njega!

"Falilo je da damo gol. Stvorili smo pregršt šansi, posebno u 15 minuta, ali u fudbalu kad ne date gol budete kažnjeni. Nisam zadovoljan u globalu, rastrzana utakmica, mnogo igrača bi moglo da se zapita gdje je problem. Neću odgovoriti koji su to igrači, to je interno. Zvezdin dres je težak, očekuje se najviše. Fokus je mnogo bitan, on razlikuje pravu ekipe od one koja nije prava", rekao je Milojević ispred kamera televizije "Arena sport".

Milojević je u prvim minutima nakon meča dao još jednu izjavu, u kojoj se osvrnuo na navijače. Po riječima trenera koji je svojevremeno dio fudbalske karijere proveo u mlađim kategorijama Zvezde, navijači crveno-bijelih ostali su uskraćeni. Njemu je žao jer nakon ovakvog meča osjeća da im je ekipa ostala dužna!

"Neke stvari se ponavljaju, jer stalno pričamo o tome i to igračima uđe u glavu i postane mentalni problem. Radimo na treningu i pokušavamo da ispravimo, jer drugog lijeka nema. Svakako je bila emotivna, ali i rastrzana utakmica, prva proljećna. Žao mi je navijača i žao mi je što nismo postigli više golova. Imam osjećaj da stalno ostajemo dužni navijačima, jer nas redovno podržavaju i nadam se da ćemo to promijeniti", dodao je za klupski sajt Milojević i dodao: "Naredne nedjelje nas očekuje utakmica protiv Voždovca, sasvim drugačija od ove, vještačka trava, a na nama je da se spremimo što bolje i vratimo brejk koji smo ispustili večeras."

Crvena zvezda će protiv "Zmajeva" tražiti prvu proljećnu pobjedu, a eventualni kiks i u drugoj rundi u 2023. godini dodatno bi zakomplikovao situaciju na tabeli. Poslije 20. kola Partizan bi mogao da priđe na osam bodova zaostatka za najvećim rivalom, a svaki sljedeći kiks crveno-bijelih bi davao novu energiju ekipi Gordana Petrića da se bori za šampionsku titulu i Ligu šampiona.