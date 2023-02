ZVEZDA MORA DA NAPRAVI NOVI STADION! Terzić otkrio na Skupštini - "Svijet se mijenjao, ljubav nije dovoljna!"

Crvena zvezda bi u narednim godinama mogla da dobije novi dom, po evropskim standardima.

U danu u kojem će fudbaleri Crvene zvezde odigrati prvu utakmicu u proljećnom dijelu sezone 2022/23, čelni ljudi kluba sa stadiona "Rajko Mitić" održali su redovnu sjednicu Skupštine. Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić ispričao je detalje o klupskom poslovanju, a zatim još jednom pomenuo da crveno-bijelima cilj u narednim godinama mora biti izgradnja novog stadiona.

Iako Zvezdan Terzić ovog puta nije želio da detaljiše o izgradnji novog stadiona, on je pomenuo da je klub i dalje otvoren za opciju da postojeći objekat bude rekonstruisan, ali da bi izgradnja bila bolja opcija. Pored toga, Zvezda bi u bliskoj budućnosti mogla da izgradi i trening trening u Surčinu, nedaleko od aerodroma, gdje bi mlađe kategorije imale najbolje uslove za pripremu i stasavanje. Prije svega toga, pomenuo je dobru finansijsku situaciju u klubu.

"Sve obaveze ispunjavamo u roku, nikada nijedan dan nam račun nije bio u blokadi, UEFA licencu dobijamo kao potvrdu dobrog poslovanja. Rekao sam i na prošloj Skupštini, nisam zadovoljan u jednom dijelu, a to je da smo morali hrabrije da forsiramo mlade igrače u prvom timu. Bez obzira na imperativ ostvarivanja sportskih rezultata bio nam je potreban i balans u ekipi sa mladim igračima. Što se tiče infrastrukture, mogu da kažem da smo ulozili mnogo novca iz tekućeg poslovanja i podigli uslove za rad naših igrača i zaposlenih, kao i komfor naših navijača. Ali smo sigurni da ako želimo da se Crvena zvezda razvija kao klub moramo joj ponuditi nešto strateški novo. A to je novi stadion. Ne bih želio da ulazim u detalje niti da danas otvaram raspravu. Za to će biti vremena", rekao je Zvezdan Terzić.

Iako generalni direktor shvata da je armija navijača Crvene zvezde sentimentalno vezana za stadion koji je izgrađen prije gotovo 60 godina, planovi o njegovoj modernizaciji moraju da postoje. Prethodnih godina pričalo se o uklanjanju atletske staze, pomjeranju tribina i izgradnji krova, a sada Terzić pominje i dodatni sadržaj koji mora da privuče ljude na adresu koja se neće mijenjati.

"Ovaj stadion, za koji smo svi emotivno vezani i na koji smo ponosni zbog slavne istorije, sagrađen je 1963. godine radnom akcijom u skladu sa tadašnjim vremenom. Od tada je prošlo 60 godina i svijet se od tada drastično promijenio. Promijenili su se i zahtjevi ljudi. Svjedoci smo da su stadioni poput našeg otišli u istoriju, a da su širom Evrope sagrađeni novi stadioni. Da bi ljudi došli na utakmicu nije više dovoljna samo ljubav prema klubu. Svjedoci smo koliko problema imamo da dovedemo ljude na utakmice, uprkos sjajnim sportskim rezultatima, raznim marketinškim akcijama i kluba i naše navijačke grupe. Stadion sigurno ostaje na istoj adresi, Ljutice Bogdana 1a. Ostavljamo prostor da se rekonstruiše postojeći stadion. Ako budemo mogli da postignemo isti efekat i funkcionišemo kao sa novim stadionom, to bi vjerovatno bilo najbolje rješenje", zaključio je Zvezdin direktor.

Na polusezoni u Superligi Crvena zvezda ima čak deset bodova više od Partizana, a šampionska titula donosi i plasman u Ligu šampiona. Po riječima Zvezdana Terzića, to je posljedica Zvezdinog rasta u evropskim okvirima.

"Od ostvarivanja sportskih rezultata, finansijske stabilnosti, ulaganja u razvoj infrastrukture i dalji razvoj omladinske škole. Crvena zvezda nastavlja da raste kao klub u svim segmentima i to je naš primarni cilj. Ugled kluba je podignut na evropski nivo i to moramo održavati. Osvojeni koeficijenti su olakšali ulazak u UEFA takmičenja, a na osnovu nasih rezultata šampion Srbije ove godine ima direktan plasman u grupnu fazu Lige šampiona. To je rezultat našeg rada u proteklih evo skoro devet godina", izjavio je Terzić.