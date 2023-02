Marinović sumirao pripreme Borca u Antaliji: SVE smo sproveli u djelo, očekujem da budemo BOLJI nego jesenas!

Crveno-plavi se ovog petka vraćaju iz Antalije, gdje su boravili od 27. januara.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Ekspedicija Borca ovog petka se vraća iz Antalije, gdje je na pripremama boravila od 27. januara.

Prema riječima trenera Vinka Marinovića, ekipa je odradila sve što je bilo planirano, od momenta kad su počeče pripreme pa sve do samog kraja.

"Uz sve to, nismo imali i nekih problema sa vremenom, tako da smo sve zacrtano sproveli u djelo i mislim da možemo da budemo zadovoljni onim što smo uradili u dosadašnjem periodu. Možda malo remeti stvari ta jedna povreda Tatara koja se desila, ali već po novim informacijama koje imamo i njegovom stanju, očekujemo i njega već za nekih 7-8 dana da se polako priključi ekipi, tako da se nadamo da će i on do starta prvenstva biti spreman", rekao je Marinović za klupski jutjub kanal.

Tokom boravka u turskom ljetovalištu, crveno-plavi su odigrali četiri kontrolne utakmice (Dinamo Moskva 2:3, Vejle 0:0, Rodina-2 1:1 i Auda 2:1).

"Prva utakmica koju smo igrali, protiv Dinama iz Moskve, bila je dosta dobra. Mislim da su i ostali protivnici koje smo imali bili onakvi kakve smo željeli u ovom momentu i ono što nam je bilo potrebno u ovom pripremnom periodu, tako da smo i sa tim segmentom možemo da budemo zadovoljni. Ono što je bitno jeste da smo dali priliku svim igračima, pogotovo u ove posljednje dvije utakmice (Rodina-2 i Auda). Igrali su skoro svi po 90 minuta, što nam je jako bitno. Najvažnije je da su obje utakmice odigrane onako kako smo i planirali. Bilo je, naravno, i određenih problema kao što je i normalno u svim pripremnim utakmicama jer igrači izlaze iz pripremnog perioda, ali sve u svemu možemo da budemo zadovoljni."

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Marinović ističe da je veoma zadovoljanim onim što su u dosadašnjem toku priprema pokazale novajlije.

"Naravno da je za sve potreban jedan period adaptacije, ali mislim da će se oni vrlo brzo adaptirati. Bitno je da i oni polako hvataju ono što mi želimo, da ih je ekipa dobro prihvatila, tako da očekujem da i to bude sve bolje u periodu koji je ispred nas."

Sumirao je strateg Banjalučana i učinak mladih igrača.

"Mladi igrači su imali ovdje jedno veliko iskustvo, prije svega dobili su dosta minuta i dosta dobro su odigrali, s obzirom na to da su im ovo prve utakmice u seniorskom fudbalu, sa jednim dosta kvalitetnim protivnicima. Dosta dobro iskustvo za njih i nadam se da će u narednom periodu nastaviti da rade i da će biti sve kvalitetniji. Najbitnije je da nastave da rade kao što su radili do sad", rekao je Marinović, koji vjeruje da će Borac izgledati mnogo bolje na terenu nego što je to bio slučaj u polusezoni iza nas.

"Bili smo zajedno u jesenjem dijelu, iako nas je napustilo dosta igrača. Mislim da je okosnica ekipa ostala i očekujemo da budemo bolji nego jesenas. Sve radimo u tom pravcu i pripremamo se za polusezonu koja dolazi."

Ekipa će, zaključuje Marinović, odmarati preko vikenda, a od ponedjeljka kreće "operacija plasman u četvrtfinale Kupa BiH".

"Vraćamo se iz Antalije, daćemo igračima slobodno do nedjelje, da imaju dva dana i već od ponedjeljka kreću pripreme za prvu utakmicu, za Kup BiH. Nastavljamo sa trenažnim procesom od ponedjeljka i pripremom utakmice koju igramo u subotu u Prijedoru."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!