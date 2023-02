Nekada bio velika nada crveno-plavih, danas sa Vejleom juri elitni rang u Danskoj: Sviđa mi se kako igra Borac!

Štoper Vejlea Vladimir Arsić u razgovoru za MONDO govorio o susretu sa bivšim saigračima iz Borca, duelu sa crveno-plavim i borbi za plasman u dansku Superligu.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Banjalučki Borac u subotu je remizirao 0:0 protiv Vejlea u svom drugom pripremnom meču u Turskoj.

Mreže su mirovale na terenima Miracle sport centra u Antaliji, a jedan od najzaslužnijih za to su defanzivci, među kojima i štoper Vejlea Vladimir Arsić kojeg nije trebalo predstavljati crveno-plavim.

Ovaj Banjalučanin je ponikao u Borcu gdje je prošao sve omladinske selekcije nakon čega je priključen prvom timu kao tadašnja velika nada crveno-plavih. Upravo u Antaliji je prošao pripreme prije četiri godine sa prvom ekipom, koju je tada vodio Darko Vojvodić, ali je već naredne zime napustio Borac.

Nakon toga igrao je za GOŠK iz Gabele, Krupu i Leotar odakle je nakon odlične sezone sa Trebinjcima prošlog otišao u Vejle i potpisao jednogodišnji ugovor, uz mogućnost produženja saradnje na još dvije godine.

Na utakmici sa Borcem u subotu još jednom je pokazao svoje sposobnosti , prije svega svom treneru Ivanu Prelecu, koji sa klupe vodi danski Vejle.

"Bila je ovo dobra, tvrda utakmica. Mi smo igrali sa dvije ekipe, bio je izmiksan sastav, jedni su igrali 60 minuta, drugi pola sata. Bila je dobra utakmica, dosta šansi sa naše strane, Borac je isto odigrao jako dobro, tako da je bilo zanimljivo i mislim da je bilo šta za vidjeti", rekao je Arsić na početku razgovora za MONDO, a potom pohvalio crveno-plave.

"Borac je dobra, tvrda ekipa, kompaktno igraju, dobro se brane. Ono što mi se najviše svidjelo je što ne nabijaju loptu, igraju pas igru, rade to jako dobro, par puta su nas izigrali odozdo. Taj stil igramoi mi tako da mi se to sviđa, zaista to liči na nešto i izgleda vrlo dobro".

Ovo je ujedno bio i susret Arsića sa svojim nekadašnjim saigračima iz Borca, ali i Leotara.

"Milojević je bio sa mnom u juniorima, sa njim sam se vidio, sa Kujundžićem, sa Bosančićem koji je igrao sa mnom u Trebinju. Rača je isto bio u Borcu kad sam ja bio, 80 odsto ekipe znam, ispričali smo se i drago mi je što smo se sreli ovdje u Antaliji", rekao je Arsić.

Njegova sadašnja ekipa je prva na tabeli danske Prve divizije nakon jesenjeg dijela sezone i prvi favorit za ulazak u elitni rang danskog fudbala – Superligu.

"Borimo se za plasman u Superligu i nadamo se da ćemo ući, imamo velike šanse. Prve dvije ekipe ulaze a mi već bježimo pet bodova drugoplasiranom. Što se tiče kvaliteta, imamo daleko najbolju ekipu u ligi" istakao je Arsić.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Dvaedesetdvogodišnjem Banjalučaninu nije bilo lako kada se otisnuo u Dansku, odigrao je tek nekoliko utakmica za Vejle, uglavnom u Kupu Danske, ali se u međuvremenu u potpunosti adaptirao tako da ćemo ga ubuduće, kako je istakao, mnogo češće gledati u dresu Vejlea.

"Trebao mi je jedan period adaptacije, taj period kada sam tek došao, pa dok nisam ušao u njihov sistem. Oni su na početku igrali sa trojicom nazad, imali su neke posebne zehtjeve, a ovo je ujedno i prvi put da sam otišao negdje daleko od kuće u Evropu. Trebalo mi je dva-tri mjeseca da se adaptiram, puno sam napredovao kroz ovih pola godine i sada sam već stekao neki status da se može ozbiljno računati na mene. Definitivno ćete me više gledati na terenu u dresu Vejlea, a onda bih, ako Bog da trebao produžiti ugovor na još dvije godine".

Iako je bio velika nada crveno-plavih, u ljeto 2020. zbog nesuglasica sa upravom raskinuo je ugovor sa banjalučkim Borcem, međutim, u naredne dvije i po godine sve se okrenulo za 180 stepeni i Arsić se svojim igrama izborio za transfer u Danski gdje bi uskoro trebao da nastupa u elitnom rangu.

"Mene je godina dana u Premijer ligi BIH u Leotaru definitivno pogurala da odem negdje dalje jer sam imao odličnu sezonu iza sebe, odigrao sam 27-28 utakmica Premijer lige i to sam odigrao jako dobro. Otišao sam jednu stepenicu više. Ovo ovdje je daleko ozbiljnije, profesionalnije, mnogo su bolji uslovi. Ljetos kada sam došao bilo je kao da sam došao u drugi svijet", istakao je Arsić.

Dodaje da mu nije bilo jednostavno odmah se priviknuti na život u Danskoj.

"Totalno je drugačiji mentalitet ljudi. Ovdje ljudi idu samo kuća – posao – kuća – posao. Nije živahno kao kod nas, da je pun grad ljudi, nego je jednostavno – monotonija. To mi jedino malo smeta, ali uslovi su odlični, zadovoljan sam, jedino što ljudi potpuno drugačije žive, takav je mentalitet".

Ipak, svo vrijeme imao je podršku svih u klubu, prije svega saigrača i stručnog štaba, tako da sada uživa u Vejleu.

"Već sam stekao puno prijatelja. Dočekao me u ekipi i Azer Bušuladžić, momak iz Bosne koji je dugo bio ovdje u Danskoj, a igrao je i u Evropi. On mi je mnogo pomogao, kao i stručni štab u kojem su treneri iz Hrvatske. Oni su mi pomogli da se adaptiram, a tu je i Bugarin Stefan Velkov. Nekako smo slični mentalitetom, sa njim se najviše družim. Klub je pun stranih igrača, tako da mi je cijela ekipa od početka bila na raspolaganju i svi su mi pomogli. Vjerujem da ćemo sada svi zajedno ostvariti naš cilj i plasirati se u Superligu", zaključio je Arsić razgovor za MONDO.