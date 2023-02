"Manijaci" zvanično postali sponzori Željezničara! Plavi će na grudima nositi ime svojih navijača za 170.000 KM!

Fudbalski klub Željezničar je ozvaničio potpisivanje ugovora sa Udruženjem navijača FK Željezničar - The Maniacs.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Iznos sponzorskog ugovora je 170.070 KM, odnosno 145 hiljada bez PDV-a, saopšteno je iz kluba sa "Grbavice" i pokazan plavi dres sa natpisom The Maniacs.

Osim toga, Željo je saopštio i tačan iznos duga prema Poreznoj upravi Federacije BiH na dan 31.01.2023. godine.

- Stanje duga koji je nastao do 31.12.2018. godine (glavnica): 561.587,48

- Kamata na dug koji je nastao do 31.12.2018. godine: 1.370.187,68

- Stanje duga koji je nastao u periodu od 1.1.2019. do 31.8.2021. godine: 1.723.375,74

- Stanje ukupnog duga na dan 31.1.2023. godine: 3.655.150,90

Ukupan preostali dug, koji je nastao do 31.12.2018. godine (glavnica), nakon navedene uplate iznosi 416.228,51 KM.

Kratkoročni cilj Kluba ostaje isplata iznosa od 416.228,51 KM kako bi se steklo zakonsko pravo na otpis kamate u iznosu od 1.370.187,68 KM.

