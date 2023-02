DA LI JE CRVENA ZVEZDA "UBOLA" DESNOG BEKA? Vigu u Beogradu kao u Argentini - Kad sam čuo navijače, naježio sam se

Aleks Vigo je odmah na početku mandata u Crvenoj zvezdi ostavio odličan utisak.

Izvor: MN PRESS

Argentinski bek Aleks Vigo odigrao je odlično na prve dvije utakmice za Crvenu zvezdu i odmah privukao pažnju na sebe, posebno jer je u meču protiv Voždovca postigao gol (6:0). Dugo je Zvezda tražila fudbalera na toj poziciji, a čini se da ga je možda i pronašla konačno u Argentincu koji osim toga što i defanzivno može mnogo toga da pokrije, uspijeva da i ofanzivno nametne ritam kakav je bio potreban njegovoj ekipi.

"Dajem sve od sebe na treninzima, slušam trenera i sve funkcioniše u najboljem redu. Saigrači su me izuzetno lijepo dočekali, još na pripremama smo počeli da se družimo i prepoznao sam u startu da u Zvezdi vlada porodična atmosfera. Mnogo mi to odgovara, kao i navijači koje ponovo moram da pomenem. Sve to me čini srećnim i zadovoljnim u Beogradu", rekao je Aleks Vigo.

Fudbaler koji je stigao iz River Plejta je objasnio da "želi da pobijedi svaku utakmicu do kraja sezone", dodajući da je u Zvezdi već naučio da se samo pobjede računaju. Takav mentalitet nosi i iz Argentine, a sličnost su i vatreni navijači.

"Nemam riječi, oduševljen sam. Atmosfera koju su navijači napravili i protiv Vojvodine, ali i na meču sa Voždovcem gdje smo bili gosti i gdje su se oni čuli svih 90 minuta, meni su najveći utisak od dolaska u Beograd. Znao sam i ranije da je atmosfera na Marakani odlična, da ljudi u Srbiji obožavaju Zvezdu, ali ovo je nešto što mora da se doživi. Kad sam istrčao na teren protiv Vojvodine, doslovno sam se naježio i mnogo mi je žao što nismo pobijedili, ali vratili smo to goleadom protiv Voždovca, tako da vjerujem da će navijači u subotu doći u još većem broju nego na prva dva meča", rekao je Aleks Vigo i zaključio:

"Protiv Vojvodine je bilo 20 hiljada ljudi, posebna utakmica, ali vjerujem da će i na meču sa Čukaričkim biti tako. Očekujem još ispunjeniju Marakanu, još jednu vatrenu atmosferu, lično uživam da igram pred njima, i ne sumnjam da će biti tako i u subotu, a nadam se da ćemo nastaviti dobru formu koju smo najavili u meču sa Voždovcem. Ne mogu da dočekam novu utakmicu".